Sheinbaum mantiene apoyo a Bachelet y a médicos cubanos

Ciudad de México. México seguirá apoyando la candidatura de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, aseguró la mandataria Claudia Sheinbaum, después de que el Gobierno del país sudamericano liderado por el conservador José Antonio Kast le retiró el respaldo.

Sheinbaum informó que pronto hablaría por teléfono con Bachelet, cuya nominación fue propuesta por los gobiernos de México, Brasil y de su país antes de la toma de posesión de Kast el 11 de marzo.

“Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto”, expresó en su conferencia habitual al ser consultada sobre el tema.

Chile anunció el martes que desistía de apoyar la candidatura de Bachelet, propuesta en conjunto con Brasil y México, pero la exgobernante dijo que seguirá trabajando en su postulación.

Funcionarios brasileños, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que el país planeaba mantener su apoyo a la candidata chilena.

Médicos cubanos

En cuanto a la presencia de médicos cubanos en México, la mandataria reiteró que se mantendrá el acuerdo.

En momentos en que Estados Unidos ha criticado el emblemático programa de la isla y al menos cuatro naciones: Honduras, Guatemala, Jamaica y Guyana, le han puesto fin, Sheinbaum defendió “que es un buen acuerdo que además nos ayuda mucho”.

En México, unos 3,000 médicos cubanos prestan sus servicios.