Monociclo

La Junta General Ejecutiva aprobó una pausa operativa para la primera semana de abril. Del 1 al 4 de ese mes, los Módulos de Atención Ciudadana cerrarán sus puertas, reanudando trámites de la credencial el lunes 6. Aunque no son vacaciones oficiales, el instituto aclaró que no correrán plazos legales, salvo en estados con procesos electorales activos.

Malabarista

Artículo 19 se hizo notar por la iniciativa federal para regular la Inteligencia Artificial. Aunque la propuesta busca proteger los derechos de imagen y voz de los creadores en la Ley del Trabajo, la organización advierte que carece de salvaguardas claras. El temor es que, en el afán de evitar simulaciones no autorizadas, se terminen imponiendo restricciones indebidas al flujo de información y la cultura.