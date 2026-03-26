EU cree que negociadores iraníes temen por su vida

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el día de ayer 25 de marzo, en que mantiene conversaciones de paz con Irán y sugirió que los desmentidos de Teherán ocurren debido al temor de los negociadores a ser asesinados por su propia gente.

“Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente”, dijo Trump durante una cena con miembros republicanos del Congreso.

“También tienen miedo de que nosotros los matemos”, agregó.

El mandatario republicano hizo estas declaraciones luego de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmara que Irán “no tiene la intención de negociar”.

Que Estados Unidos "hable de negociaciones ahora es un reconocimiento de derrota" por parte de Washington, estimó el canciller iraní.

“Desatar el infierno”

Más temprano, la Casa Blanca dijo que Trump estaba listo para desatar "el infierno" si Teherán comete "otro error de cálculo".

"Si Irán no acepta la realidad del momento actual (...) el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", declaró su portavoz, Karoline Leavitt.

Las iniciativas diplomáticas se han multiplicado en los últimos días, aunque sin éxito, para intentar poner fin este conflicto, que tiene en llamas a Oriente Medio y amenaza la economía mundial.

El miércoles por la tarde, la cadena estatal iraní Press TV citó a un funcionario no identificado diciendo que Teherán había "respondido negativamente" a "una propuesta estadounidense".

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, advirtió que los "enemigos" de la república islámica se preparaban para invadir una de sus islas en el Golfo.