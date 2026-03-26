La UNESCO presenta Estrategia País para México

Al conmemorarse el 80° aniversario de la UNESCO, el organismo presentó la Estrategia País 2026-2031 para México, una hoja de ruta que busca fortalecer políticas y acciones concretas en educación, ciencia, cultura, innovación tecnológica y libertad de expresión para impulsar el desarrollo sostenible en el país.

El acto conmemorativo celebrado en el auditorio Jaime Torre Bodet, del Museo Nacional de Antropología, estuvo encabezado por el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas; la secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Javier Ochoa Martínez; el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera; la periodista Carmen Aristegui, la actriz Yalitza Aparicio, embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO; la artista Mon Laferte y el cantautor Raymix.

En voz de su representante en México, el organismo presentó el documento que señala las prioridades de cooperación nacional para los próximos cinco años a autoridades, participantes de proyectos y aliados. Las acciones y objetivos están articulados entre sí y estructurados en armonía con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el Plan Nacional de Desarrollo de México y el Marco de Cooperación del Sistema de la ONU en el país.

La Estrategia País busca movilizar alianzas, la cooperación internacional y acciones locales para construir e implementar soluciones integrales, humanistas y basadas en evidencia que contribuyan a consolidar sociedades más justas, resilientes y sostenibles en México.

Para ello se han trazado cuatro objetivos estratégicos: "garantizar una educación inclusiva y de calidad, promover la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible del agua, fortalecer sociedades justas e inclusivas con libertad de expresión, y fomentar la innovación científica y tecnológica con enfoques éticos y de derechos humanos".

Andrés Morales señaló que la implementación de las acciones sólo es posible en colaboración con las autoridades del Estado mexicano, de sus tres poderes y junto con la Federación, los estados y municipios, así como la academia, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades, y manera especial con la participación de las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas y afromexicanas.

El representante reiteró el compromiso de la UNESCO para renovarse continuamente para responder de manera concreta y sostenible a su misión de trabajar con y para las personas para seguir avanzando hacia la paz.

Por parte de México, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Javier Ochoa Martínez, destacó la importancia de las alianzas amplias y corresponsables ante los desafíos actuales como la desigualdad, la crisis climática y la desinformación.

Educación, ciencia, cultura y biodiversidad

De acuerdo con un diagnóstico del cual parte la Estrategia País, México necesita seguir avanzando para reducir el porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre los 3 y los 14 años de edad que no asisten a la escuela (9.4%) y mejorar la conservación y gestión ambiental, iniciando por la gestión sostenible del agua, mediante políticas públicas y acciones amplias que gestionen de manera sostenible sus recursos, pues el país alberga entre el 10% y el 12% de la biodiversidad mundial.

El documento también destaca la importancia del sector cultural y creativo que genera más de 1.4 millones de empleos, así como la necesidad de ampliar la inversión en investigación científica y tecnológica para fortalecer la innovación y el desarrollo sostenible.

La UNESCO destaca que "para consolidar las respuestas integrales, también es clave la consolidación de un ecosistema de comunicación plural, libre y seguro, mediante la mejora de sus condiciones sociales y laborales actuales, así como fortalecer las habilidades de las personas ante la producción y circulación de información actual, en especial ante los desarrollos tecnológicos del momento y emergentes que deben preservar un enfoque ético y de derechos".

Convenio con el INAH

En el marco de la conmemoración y como parte de Estrategia País 2026-2031, la UNESCO y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) firmaron un convenio marco de colaboración, por los titulares de ambas instancias, así como por Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, como testigo de honor, que fortalecerá la implementación de las convenciones culturales de la UNESCO en el país (Patrimonio Mundial Cultural y Natural, Patrimonio Cultural Inmaterial, Patrimonio Subacuático, Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y la Convención que vela por su Protección en Caso de Conflicto Armado) de acuerdo con el ámbito de competencias del INAH.

Previamente, y a propósito de la develación del Escudo Azul de la UNESCO que designa al Museo Nacional de Antropología (MNA) como Bien Cultural bajo Protección Reforzada, de acuerdo con la Convención de La Haya Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, Andrés Morales evocó la memoria de Jaime Torres Bodet como segundo director general de la UNESCO y creador e impulsor del MNA.

Al término del acto protocolario, se abrió un conversatorio conducido por la periodista Carmen Aristegui, del que tomaron parte Yalitza Aparicio, Mon Laferte y Raymix, que reflexionó sobre los valores universales, como la paz, la justicia y la igualdad, ante los contextos mundial y nacional actuales.

También fue oportunidad para presentar a Gael García Bernal, como embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, quien se hizo presente a través de un mensaje en video.

Al finalizar, las maestras artesanas del bordado maya yucateco, Cándida Jiménez Bojórquez y María del Pilar May Pat, tomaron la palabra ante las y los invitados, convocando a seguir impulsando acciones por quienes mantienen viva la cultura y sus manifestaciones y en especial por las mujeres, compartiendo un poco de sus experiencias como parte de uno de los proyectos de la UNESCO en México.

¿Sabías que...?

Jaime Torres Bodet es el único mexicano que ha dirigido la UNESCO, ocupando el cargo de director general de 1948 a 1952. Fue un destacado diplomático, escritor y educador, reconocido por impulsar campañas internacionales de alfabetización y reconstrucción escolar en la posguerra. Fue secretario de Relaciones Exteriores (1946-1948) y secretario de Educación Pública en dos periodos (1943-1946 y 1958-1964).