China amaga con represalias a México por elevar aranceles

China amagó este miércoles con aplicar represalias a México por aumentar aranceles y aplicar medidas no arancelarias a las importaciones de 1,463 clasificaciones de productos, las cuales afectan a más de 30,000 millones de dólares de exportaciones chinas.

En general, el aumento de los aranceles a un intervalo de entre 5 y 50% entró en vigor desde el 1 de enero pasado para bienes importados desde países con los que México no tiene acuerdos comerciales relacionados.

Sobre ello, la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó en su momento que la medida cumple con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al quedar las nuevas tarifas en los rangos permitidos de los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF). Estos son impuestos a la importación que cada miembro negoció para establecer los topes máximos al resto de la membresía.

Al dar a conocer los resultados de una investigación propia al respecto, el Ministerio de Comercio chino concluyó que las medidas han causado obstáculos o restricciones al ingreso de productos chinos al mercado mexicano. Pero no anunció ningún procedimiento al amparo de las reglas de la OMC.

“Durante la investigación, las partes interesadas informaron que, además de los aranceles mencionados, una serie de otras medidas adoptadas por México en los últimos años en materia de comercio e inversión podrían discriminar o restringir, directa o indirectamente, las importaciones de bienes relacionados provenientes de China y las inversiones y operaciones de empresas con capital chino en México”, dijo el Ministerio de Comercio chino.

En una primera reacción, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, argumentó que China exporta productos con prácticas de dumping (a un precio inferior a su valor normal bajo ciertas circunstancias) y con subsidios prohibidos.

“Pusimos aranceles porque consideramos que se está buscando ampliar el mercado con ayuda de su gobierno (de China). Lo mismo los vehículos. Son precios abajo de inventario”, dijo Ebrard en la Asamblea Anual 82 CAINTRA.

Barreras no arancelarias

Particularmente, las empresas que participaron en la investigación mencionaron como barreras no arancelarias áreas como la supervisión y los procedimientos de despacho aduanero, las medidas técnicas comerciales, los requisitos de certificación y las reglas de origen.

Algunas empresas de los sectores automotriz y textil informaron que los productos que contienen componentes fabricados en China están siendo priorizados para su verificación durante las revisiones de certificación de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Otras empresas manifestaron que las autoridades mexicanas están realizando verificaciones de origen en industrias y parques industriales específicos, exigiendo a las empresas que proporcionen explicaciones detalladas sobre el flujo de mercancías y los arreglos de la cadena de suministro relacionados con China.

Estas empresas señalan que, si bien China no está explícitamente mencionada por separado en las disposiciones legales, en la práctica, las empresas y los productos chinos están sujetos a una verificación y supervisión de origen más estrictas y frecuentes.

Con respecto a la supervisión y los procedimientos de despacho aduanero, indicaron que México impone requisitos estrictos y complejos de revisión e inspección de documentos para algunos bienes importados, lo que resulta en largos tiempos de despacho, acumulación de contenedores y congestión portuaria, incrementando significativamente los costos para las empresas, como los cargos por almacenamiento y demora.

Por ejemplo, algunas empresas informaron que sus mercancías fueron retenidas sin causa justificada en el puerto de destino durante semanas o incluso meses, generando altos costos de almacenamiento. Otras empresas señalaron que se exigía a los agentes de aduanas que proporcionaran documentación adicional, incurrieran en mayores cargos aduaneros e incluso pagaran propinas.

Sobre las medidas técnicas comerciales y los requisitos de certificación, el Ministerio de Comercio expuso que México ha ampliado el alcance de sus normas técnicas obligatorias (incluida la certificación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) e impuesto costosos y prolongados requisitos de pruebas, certificación y etiquetado para productos como textiles, prendas de vestir, calzado, electrodomésticos y componentes.

Agregó que el alto costo de una sola certificación y los ciclos de pruebas de 6 a 10 semanas han extendido significativamente los tiempos de despacho de aduanas.