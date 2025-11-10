Play In del Apertura 2025: ¿Cuáles son las fechas y horarios de los partidos?

Tras 17 jornadas, el Play In del Torneo Apertura 2025 quedó ya definido y este lunes la Liga MX anunció cuáles serán las fechas y horarios para los primeros dos partidos, de los cuales saldrá el primer clasificado para los Cuartos de Final.

Tijuana, Pachuca, FC Juárez y Pumas son los cuatro equipos que participarán en esta ronda.

Los tres partidos se realizarán después de la última Fecha FIFA del año.

Fechas y horarios de los juegos del Play In en la Liga MX

Tijuana y FC Juárez serán los protagonistas del primer partido (Play In 1) que se realizará el jueves 20 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Caliente, en Tijuana, Baja California.

Pachuca y Pumas serán los equipos que se enfrenten en el segundo partido (Play In 2), el cual tendrá lugar en el Estadio Hidalgo, el mismo jueves a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

En tanto, los contendientes del tercer y último partido del Play In se definirán con base en quien resulte perdedor del Play In 2 y quien resulte ganador del Play In 1. La fecha de dicho encuentro aún está pendiente de definirse.

¿Cómo se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025?