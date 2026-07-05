“Necesitamos identidad para volver a ganar un Mundial”: fans de Inglaterra

Los ingleses tienen una reputación más que marcada en el argot futbolístico. Se les conoce como los creadores de este deporte y apasionados a nivel extraordinario, así que no dudan en asegurar que la Copa del Mundo es lo más importante para ellos, por encima de ganar una Champions League o Eurocopa.

“La Copa del Mundo es lo más importante para nosotros. El año 1966 es muy importante para cada uno de nosotros y es lo mejor a lo que podemos aspirar”, comentó a El Economista, James, un aficionado que viajó desde Inglaterra para ver el partido contra México en octavos de final del Mundial 2026.

“Para mí, la Copa del Mundo significa todo. Como aficionado desde niño, es el mejor recuerdo que tengo y esto significa todo”, agregó Chris, otro fan.

Inglaterra es una de las ocho selecciones que han ganado la Copa del Mundo entre 1930 y 2022. Sin embargo, su única estrella ocurrió en el lejano 1966.

Desde entonces, la selección inglesa es criticada en cada Mundial porque, a pesar de poseer la que es considerada la mejor liga del planeta (Premier League), no ha vuelto a pisar semifinales en el gran torneo de la FIFA.

Para los aficionados que asistieron al Estadio Ciudad de México este 5 de julio, las causas de esa sequía son falta de identidad de juego y un estilo colectivo.

“Creo que el estilo de juego es un poco rudo en los campos donde entrenan los niños. No somos como en España o Portugal, donde sí hay un estilo de juego marcado”, reflexionó Shakhir, originario de Pakistán pero cuyos hijos nacieron en Inglaterra.

“El estilo de Inglaterra es un poco más sucio, necesitamos jugar más futbol y como un solo país, todos juntos. Necesitamos encontrar una identidad, como Brasil, que ya no juega más al ‘jogo bonito’, sino un futbol europeo. Inglaterra necesita elegir un estilo”.

Respecto a la colectividad, otro aficionado destacó que Inglaterra se caracteriza por ser un semillero de buenos jugadores, pero que eso no garantiza los títulos a nivel grupal.

“El futbol inglés siempre encuentra figuras como los Wayne Rooneys, David Beckhams o Harry Kanes, pero lo que necesitamos es consolidar un equipo como tal y no sólo individualidades, porque esas individualidades no ganan campeonatos”, refirió Raci, que actualmente reside en Chicago.

“Por ejemplo, Argentina con (Lionel) Messi. Por supuesto que él es un gran jugador, pero todos sus jugadores están conectados para ganar”.

Inglaterra llegó invicto al partido contra México, luego de vencer 4-2 a Croacia, 2-0 a Panamá y 2-1 a República Democrática del Congo, además de empatar 0-0 con Ghana.

Sus aficionados hicieron acto de presencia en una lluviosa Ciudad de México para alentar a su equipo, con la esperanza de que el destino sea diferente por segunda vez en su historia, aspirando a volver a levantar el título del Mundial.

Conocimiento sobre Gil Mora

Los entrevistados por El Economista aseguraron conocer a Gilberto Mora, el ‘niño maravilla’ de la Selección Mexicana y que es titular en la Copa del Mundo con 17 años.

El aficionado de nombre Shakhir, incluso, dijo que su anhelo para el mercado de fichajes de verano es que ‘Morita’ se una a su querido Liverpool FC.

“México tiene muy buenos jugadores en esta Copa del Mundo, rápidos, apasionados y no han permitido un solo gol (hasta antes del partido contra Inglaterra). Pero espero que Liverpool contrate a Mora”.

Otra fan, llamado Kevin, añadió: “Mora es un gran jugador y creo que absolutamente podría ajustarse al estilo de la Premier League; tiene todas las capacidades”.

Se rumora que Gilberto Mora está en el radar de equipos de Premier League para después de la Copa del Mundo, dado que su agente es Rafaela Pimenta, quien también maneja a jugadores como Erling Haaland, del Manchester City.

“Por supuesto que Mora puede adaptarse a la Premier League, tiene un gran talento y ha jugado de gran manera”, agregó James, otro de los aficionados en el Estadio Ciudad de México.