Plan de Acción: Caña de azúcar sustentable para el Estado de Veracruz

A pesar del contexto actual caracterizado por la disminución de los precios del azúcar respecto a ciclos anteriores y, en consecuencia, de la caña como materia prima, se han continuado implementando acciones que contribuyen a la sustentabilidad del sector.

Presentamos un análisis de los avances registrados en campo, con base en los resultados de la zafra 2024/25 del sistema de Indicadores de Sustentabilidad, publicados por Conadesuca.

Los indicadores de sustentabilidad registrados desde más de una década para el sector agroindustrial de la caña de azúcar, permiten contar con métricas que evalúan el avance en 12 indicadores de campo.

Estos se clasifican según su nivel de compromiso en: alto compromiso con la sustentabilidad, comprometido con la sustentabilidad, con muy amplias oportunidades de mejora.

En la evaluación más reciente el resultado nacional para campo se ubicó en el nivel con amplias oportunidades de mejora, a nivel de indicadores diez se mantuvieron igual y dos bajaron su compromiso respecto a la zafra previa.

En el caso del campo cañero del Estado de Veracruz, los indicadores con mayor superficie atendida en el programa campo limpio ubicada en el nivel de alto compromiso con la sustentabilidad.

Le sigue el indicador de superficie fertilizada con base en recomendaciones técnicas, el cual se encuentra en el nivel de “comprometido con la sustentabilidad”.

El resto de los indicadores – labranza de conservación, siembra con el sistema piña, riego tecnificado, manejo integrado de plagas, control biológico, cosecha en verde, rendimiento y costos de producción por tonelada de caña- se ubican en niveles que reflejan amplias o muy amplias oportunidades de mejora.

Además del indicador de superficie fertilizada con recomendación técnica, realizada con fertilización química, existen otros dos indicadores clave que impactan directamente en la nutrición del cultivo: la aplicación de abonos orgánicos y el uso de biofertilizantes.

En el caso de los abonos orgánicos, su nivel en la zafra 2024/25 se mantiene con muy amplias oportunidades de mejora, sin cambios significativos en las últimas diez zafras evaluadas.

Esto ocurre a pesar de los esfuerzos de los ingenios y organizaciones cañeras en proyectos de composta, para aprovechar la cachaza generada como subproducto en fábrica.

La principal limitante para su adopción continúa siendo el costo del flete y su aplicación.

El otro indicador es la aplicación de biofertilizantes, que actualmente se ubica en un nivel de amplias oportunidades de mejora. Sin embargo, en las últimas diez zafras evaluadas, solo en dos ocasiones ha alcanzado este nivel, mientras que en el resto ha sido clasificado con muy amplias oportunidades de mejora.

De acuerdo con la última evaluación de este indicador en las zonas de abastecimiento de caña de azúcar de los ingenios en Veracruz, se observa que su aplicación se realiza en menos del 20% de la superficie.

Existen diferencias notables entre ingenios, y entre las principales limitantes para incrementar su uso se encuentran la disponibilidad de los productos con registros sanitarios, el desconocimiento por parte de los productores sobre su uso y la falta de validación de productos comerciales en las condiciones agroecológicas particulares de cada ingenio.

FIRA como banca de segundo piso, mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad, considerándola dentro de sus objetivos prioritarios.

A través de programas institucionales y estrategias de financiamiento sostenible, busca contribuir a la mitigación del cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como asesorar y financiar proyectos con impacto ambiental positivo y medible.

Con el objetivo de reducir los efectos adversos derivados del uso de fertilizantes químicos y fomentar la adopción de paquetes tecnológicos que incluyan bioinsumos, se desarrolló el programa sustenta+, el cual ofrece incentivos para una agricultura más sostenible.

Este programa está dirigido a empresas parafinancieras, entidades financieras y grupos empresariales que participan en procesos de adopción tecnológica, permitiendo que los productores accedan a incentivos en el costo de los bioinsumos, condicionados a una reducción de hasta un 30% en la aplicación de nitrógeno proveniente de fertilización química, lo cual establece una oportunidad para validar de manera comercial los biofertilizantes en las diferentes regiones cañeras e ir construyendo en cada ingenio un paquete tecnológico alternativo para avanzar en la sustentabilidad.

*José Salazar Cayetano López es especialista en la Residencia Estatal Veracruz en FIRA. “La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA”.