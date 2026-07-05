Neymar da por terminada su carrera con Brasil: "Se acabó"

El astro Neymar dio por terminado este domingo su trayectoria con la selección de Brasil, luego de que los pentacampeones mundiales cayeron eliminados 2-1 ante Noruega en octavos de final del Mundial de 2026.

La exestrella del FC Barcelona y el Paris Saint-Germain marcó de penal el gol del descuento ante los Vikingos de Erling Haaland, autor de los dos tantos nórdicos en el MetLife Stadium en East Rutherford, situado a las afueras de Nueva York.

El gigantesco estadio, con capacidad para más de 80,000 espectadores, fue paradójicamente el sitio en el que el goleador histórico de la Seleção, con 80 goles, debutó como internacional, el 10 de agosto de 2010.

"Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comenzó aquí, se termina aquí", dijo el 10, de 34 años, en un breve intercambio con un periodista de la transmisión digital del portal Globo Esporte.

Lastrado por problemas físicos en los últimos años, el jugador del Santos fue una de las sorpresas de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el torneo en Norteamérica.

Pero el atacante, que llegó con una lesión en la pantorrilla derecha, apenas tuvo acción en dos segundos tiempos de los cinco partidos disputados por la Canarinha.

Tras la eliminación en octavos, el peor desempeño del Scratch desde Italia 1990, cuando cayeron en la misma instancia, Neymar se derrumbó en el césped, lloró y fue consolado por algunos de sus compañeros.

Considerado el mayor talento de los auriverdes en los últimos tiempos, Ney jugó cuatro mundiales, los de Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lo más lejos que llegó fue en casa, cuando, con él ausente por una grave lesión de espalda, perdieron 7-1 con Alemania en semifinales.

Desde antes de que la bola rodara en el certamen norteamericano ya había advertido que esta sería su última participación en la mayor cita del fútbol.