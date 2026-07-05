Puebla entrega apoyos a más de 2,000 productores

El gobierno de Puebla entregó apoyos a más de 2,000 productores como parte de una inversión de 1,700 millones de pesos para el fortalecimiento del campo.

En Zacapoaxtla, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la entrega de paquetes de fertilizante. Durante el evento, afirmó que su administración busca acercar apoyos, fortalecer el campo, impulsar la infraestructura y generar bienestar para las familias poblanas, de acuerdo con un comunicado.

En materia de infraestructura, el mandatario mencionó que instruyó a la Secretaría de Gobernación a coordinar los trabajos para atender la carretera Zacapoaxtla-Xochiapulco mediante el uso de trenes de pavimentación incorporados al estado, con el propósito de fortalecer la conectividad regional.

En tanto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, detalló que los paquetes están integrados por siete bultos de fertilizante de alta calidad que se entregan de manera directa, con el objetivo de incrementar la producción agrícola y fortalecer la economía de las familias rurales.

Asimismo; destacó la entrega de 22 registros de marca y etiquetas para impulsar la comercialización y el valor agregado de los productos poblanos.