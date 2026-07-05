Bitcoin bajó, mientras flujos institucionales están en el foco

Bitcoin cotizaba por encima de 62,700 dólares el domingo mientras los inversionistas sopesaban la desaceleración de los flujos institucionales frente a la creciente adopción corporativa y el papel cada vez mayor de los activos digitales en las tecnologías emergentes.

El portal Investing publicó el fin de semana, que una investigación de CryptoQuant sugiere que el próximo gran repunte de bitcoin podría requerir más de 1 billón de dólares en nuevo capital, lo que pone de relieve cómo el creciente valor de mercado de la criptomoneda ha dificultado cada vez más generar las ganancias extraordinarias observadas en ciclos alcistas anteriores.

La firma estima que aproximadamente 697,000 millones de dólares en capital nuevo han ingresado a bitcoin desde 2022, lo que resultó en una ganancia de aproximadamente 689%, muy por debajo de los rendimientos logrados en ciclos anteriores.

Los hallazgos llegan en un momento en que los fondos cotizados en Bolsa (ETF) de bitcoin al contado en Estados Unidos han registrado salidas sostenidas en las últimas semanas, lo que genera dudas sobre si la demanda institucional puede acelerarse lo suficiente para respaldar otro movimiento parabólico.

Según Investing, la adopción corporativa también se mantuvo en el centro de atención. Strategy, el mayor tenedor corporativo de bitcoin, está explorando formas de generar liquidez a partir de sus más de 847,000 bitcoin sin reducir sus tenencias.

Analistas de Galaxy Digital señalaron que la empresa podría obtener ingresos recurrentes mediante estrategias conservadoras de préstamo o basadas en opciones, en lugar de vender bitcoin, preservando así su tesis de inversión a largo plazo mientras mejora el flujo de caja.

Por su parte, la intersección entre la inteligencia artificial y los activos digitales atrae cada vez más atención.