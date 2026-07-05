¿Y si sí? Desde el EdoMéx, la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez apoyan a México en su encuentro contra Inglaterra

* Las Mandatarias conviven con la afición mexiquense en un ambiente de fiesta, unidad y confianza en la Selección Mexicana.

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.- Acompañadas por cientos de familias mexiquenses, desde el Fut Fest de Nezahualcóyotl, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez respaldan a la Selección Nacional Mexicana en su encuentro frente a Inglaterra, con la esperanza de alcanzar el pase a la siguiente fase de la justa mundialista.

Con la camiseta tricolor bien puesta y conviviendo de cerca con la afición, ambas Mandatarias disfrutan del encuentro en un ambiente de entusiasmo y optimismo, compartiendo el ánimo de miles de mexicanas y mexicanos que hoy se preguntan: ¿Y si sí?; confiando en que la Selección Mexicana pueda lograr una victoria histórica.

En un ambiente familiar y de celebración, la Presidenta Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez se suman a las porras, en estos espacios de convivencia que fortalecen la unión social y el orgullo por México durante esta justa mundialista.