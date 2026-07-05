Índice STOXX 600 registró mejor semana en un mes

El índice de referencia europeo STOXX 600 alcanzó el viernes un máximo histórico intradía y registró su mayor subida semanal en más de un mes, impulsado por las ganancias de los valores cíclicos y por el hecho de que los inversionistas restaron importancia a las expectativas de una inminente subida de las tasas de interés en Estados Unidos.

El índice paneuropeo STOXX 600 alcanzó otro máximo de 652.35 y cerró el viernes con una subida del 0.7%, registrando su mayor subida semanal desde mediados de mayo. El índice alemán DAX también alcanzó un máximo histórico y cerró con una subida del 0.8 por ciento.

El grupo industrial alemán Siemens subió 2.6% y fue el mayor impulsor del DAX después de que la correduría Kepler Cheuvreux elevara la recomendación de la acción de “reducir” a “mantener”.

La empresa de semiconductores Aixtron subió 6%, mientras que sus competidoras Soitec y BE Semiconductor subieron 5 y 4.2%, respectivamente.

“Los índices europeos con menor peso tecnológico vuelven a tener demanda, más aún teniendo en cuenta que las acciones que los componen cotizan a valoraciones mucho más bajas que las observadas en Estados Unidos”, afirmó David Morrison, analista senior de Mercados de Trade Nation.

“Por lo tanto, los índices europeos no solo están menos expuestos a la tendencia de la IA, sino que también son relativamente baratos", agregó.

Las acciones del sector de la defensa subieron 0.7% mientras Rusia bombardeaba Ucrania con su ataque más mortífero de este año.