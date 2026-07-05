Baja California suma cartera de inversión por 1,288 mdd para 2026

El titular de la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California (SEI), Kurt Honold Morales informó que la entidad mantiene una cartera de inversión privada por 1,288 millones de dólares y una proyección de 15,170 empleos directos para 2026.

El funcionario detalló que el portafolio contempla 16 proyectos distribuidos en Tijuana, Mexicali y Tecate, en distintas etapas de desarrollo, expansión y planeación, lo que “confirma el atractivo del estado para inversionistas nacionales y extranjeros” expresó Honold Morales.

De acuerdo con la SEI, la inversión se concentra en sectores como dispositivos médicos, manufactura avanzada, electrónica, electromovilidad, aeroespacial y servicios, con participación de empresas de Estados Unidos, Corea, Japón, China, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Irlanda e Islandia, además de capital nacional.

Según información estatal, en dispositivos médicos destacan proyectos como Intuitive, con 165 millones de dólares y 1,500 empleos en Mexicali; SprintRay, con 4 millones y 70 empleos; y Össur, con 4 millones y 25 empleos en Tijuana.

En maquinaria y equipo se incluyen Daikin, con 123 millones de dólares y 4,400 empleos en Tijuana, y BEA Technologies, con 3 millones y 20 empleos en puestos técnicos y de ingeniería.

El segmento de electrónica, conectores y componentes integra a TCL MOKA, con 50 millones de dólares y 3,000 empleos, y ODU, con 35 millones y 248 empleos en Tijuana.

En electromovilidad sobresale Dongwon, con inversión de 80 millones de dólares y 170 empleos en Mexicali. En productos metálicos y manufactura de precisión figuran LT Precision Mexicali, con 88 millones y 150 empleos, y Schivo, con 10 millones y 200 empleos.

El sector aeroespacial contempla a Doncasters y Sonaca, con 15 millones de dólares cada uno, y 90 y 80 empleos respectivamente en Mexicali.

En servicios, el proyecto Holiday Inn Tecate prevé 15 millones de dólares y 50 empleos, enfocado en fortalecer la infraestructura turística y de negocios.

El gobierno estatal destacó que al menos cinco proyectos corresponden a nuevas inversiones, mientras que el resto son expansiones o etapas de crecimiento, con una generación inicial estimada de 640 empleos.

“Lo importante es que Baja California sigue en el radar de los inversionistas. Estos proyectos reflejan condiciones para competir, atraer capital privado, generar empleo formal y fortalecer su integración en cadenas globales de valor”, señaló Honold Morales.