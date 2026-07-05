Bolsas mexicanas cayeron en jornada de bajo volumen

Los índices accionarios mexicanos concluyeron la sesión del viernes sin variaciones significativas, incorporando novedades económicas en un día de baja operatividad.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.02% a 67,060.49 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, bajó 0.01% a 1,347.11 enteros.

Los indicadores no cambiaron el ánimo matutino y terminaron con ligeras bajas para la semana, lo que la convirtió en la tercera negativa consecutiva. El volumen de operación del viernes fue 85% inferior al promedio de los pasados 100 días, a partir del cierre del mercado estadounidense por feriado.

Los inversionistas pudieron tomar en cuenta que la confianza del consumidor registró en junio su mayor avance en seis meses, apoyada en optimismo sobre la situación económica actual y con una buena evaluación del momento actual para realizar compras de bienes duraderos.

Cuatro de los cinco subíndices que componen el indicador de confianza tuvieron avances en el mes, en tanto que uno retrocedió, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México.

Además, los indicadores coincidente y adelantado de la economía mexicana registraron resultados mixtos durante abril y mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con representantes de empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), en el marco del llamado Plan México para acelerar el desempeño de la economía.

Los portafolios están atentos a cualquier actualización sobre la relación comercial de México con Estados Unidos, luego que la mayor economía del mundo decidió no renovar el acuerdo comercial de Norteamérica.

Las revisiones anuales que ahora enfrentará el tratado repercutirán en un clima de incertidumbre persistente que impactará al crecimiento económico del país al menos hasta 2028, de acuerdo con especialistas.

Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dejó la puerta abierta a dejar anticipadamente su cargo para competir en las elecciones francesas de 2027, si la zona del euro no pasa por un momento turbulento.