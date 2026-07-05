Tendencias y señales

La mejor, ORBIA

Los papeles de Orbia pasaron de 22.22 a 23 pesos cada uno en la semana, un avance de 3.51% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del 2026 ganan 47.44 por ciento. Su valor de mercado asciende a 45,264 millones de pesos.

La peor, GCARSO

Los títulos del conglomerado Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 5.46% a 126.83 pesos en la BMV. En el año muestran una ganancia de 7.54 por ciento.

AC Las acciones de la embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental, tuvieron un retroceso de 2.19% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 211.49 a 206.85 pesos por unidad.

ALSEA La administradora de restaurantes tuvo una semana positiva en la BMV pues sus acciones ganaron 1.44% al pasar de 44.46 a 45.1 pesos cada una. En lo que va del 2026 pierde 16.28 por ciento.

AMX Los títulos de América Móvil, propiedad de Carlos Slim perdieron 2.89% durante la semana en la Bolsa mexicana, al pasar de 23.21 a 22.54 pesos cada una. En lo que va del año avanzan 20.99 por ciento.

ASUR Los títulos de Grupo Aeroportuario del Sureste, administrador del aeropuerto de Cancún perdieron 1.14% la semana pasada en la Bolsa mexicana. Pasaron de 537.94 a 531.79 pesos cada uno.

BBAJIO Los papeles de Banco del Bajío tuvieron una ganancia de 1.14% la semana que terminó el viernes anterior en la Bolsa mexicana. Pasaron de 56.04 a 56.68 pesos cada uno. En el año avanzan 24.63 por ciento

BIMBO Los títulos de la panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, retrocedieron 1.28% en la Bolsa mexicana, al pasar de un precio de 57.01 pesos a uno de 56.28 pesos. En valor de mercado la emisora perdió 3,141.85 millones de pesos.

BOLSA Grupo BMV ganó 426.76 millones de pesos en valor de capitalización la semana pasada en el centro bursátil. Sus papeles pasaron de 34.96 a 35.73 pesos, equivalente a una ganancia de 2.2 por ciento.

CEMEX Las acciones de la regiomontana Cementos Mexicanos bajaron en la semana 0.51% al pasar de 21.54 a 21.43 pesos cada una en la Bolsa mexicana. En valor de capitalización bursátil perdió 1,667.04 millones de pesos.

CHDRAUI Las acciones de la cadena de tiendas de autoservicio terminaron la semana con una caída de 0.15%, de 90.65 a 90.51 pesos por unidad. En lo que va del 2026 cae 26.61en el valor de sus títulos.

FEMSA La dueña de las tiendas de conveniencia Oxxo cerró la semana con una pérdida en el precio de su acción de 0.01% a 224.56 pesos por unidad en la BMV. En el año ganan 23.48 por ciento.

GAP Al cierre de la semana pasada, los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico perdieron 0.56% en la Bolsa mexicana a 437.39 pesos por unidad, equivalente a una pérdida en valor de mercado de 1,242.98 millones de pesos.

GCC Los papeles de GCC (antes Grupo Cementos de Chihuahua) tuvieron un avance de 0.1% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 208.37 a 208.58 pesos cada uno. En el 2026 ganan 14.22 por ciento.

GENTERA Los papeles de la microfinanciera, propiedad de Banco Compartamos, tuvieron un alza de 0.81% a 38.68 pesos por unidad en la Bolsa mexicana, desde los 38.37 pesos de la semana previa. En el 2026 retrocede 16.06 por ciento.

GFINBUR Los títulos de Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, reportaron una ganancia semanal de 0.8% a 41.37 pesos, desde los 41.04 pesos de la semana previa en la BMV. En el 2026 retrocede 5.05 por ciento.

GFNORTE Los papeles de Grupo Financiero Banorte finalizaron la semana pasada con un alza de 2.65% a 187.05 pesos cada uno en la Bolsa mexicana. En los últimos 12 meses muestran una ganancia de 8 por ciento.

GMEXICO La empresa minera Grupo México, líder en producción de cobre, tuvo un retroceso semanal en el precio de su acción de 0.31% a 199.51 pesos por título, y cerró con un valor de capitalización bursátil de 1.55 billones de pesos.

GRUMA Los papeles de la productora de harina y tortillas Gruma cerraron la semana pasada en la BMV con una pérdida en su precio de 0.91% a 280.6 pesos por unidad. En el año tienen un retroceso de 9.55 por ciento.

KIMBER Kimberly Clark de México, empresa de productos de higiene y cuidado personal, tuvo una pérdida en el precio de su acción de 0.72% a 38.62 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 0.57 por ciento.

KOF Los títulos de Coca-Cola FEMSA tuvieron una pérdida de 0.36% durante la semana en la Bolsa mexicana. Pasaron de 187.15 a 186.48 pesos cada uno. En lo que va del año la emisora avanza 9.01 por ciento.

LAB La empresa de cuidado personal y medicamentos de venta libre, Genomma Lab terminó la semana con un avance de 2.47%, 14.96 a 15.33 pesos por acción. En lo que va del año cae 14.31 en el valor de sus títulos.

LACOMER “La Comer”, empresa mexicana de autoservicio, concluyó la semana con una caída de 0.95%, de 35.83 a 35.49 pesos por acción. En lo que va del año cae 8.55 en el valor de sus títulos.

LIVEPOL La cadena departamental El Puerto de Liverpool tuvo una pérdida en el precio de su acción de 0.28% a 101.4 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 1.14 por ciento.

MEGA Los títulos de la compañía de telecomunicaciones, Megacable, subieron 3.32% en la semana en la Bolsa mexicana, a 62.23 pesos cada uno. En lo que va del 2026 ganan 20.32 por ciento. Su valor de mercado es de 53,390.72 millones de pesos.

OMA Las acciones de Grupo Aeroportuario Centro Norte, administrador del aeropuerto de Monterrey, cotizan en 245.12 pesos cada una, terminando la semana con un aumento de 0.08% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del presente año tienen una ganancia de 0.65 por ciento.

PE&OLES Los papeles de Industrias Peñoles bajaron 0.74% en la semana a 771.49 pesos cada uno en la Bolsa Mexicana de Valores. En el año pierden 18.51 por ciento. Su valor de mercado es de 306,648.6 millones de pesos.

PINFRA Las acciones de Promotora y Operadora de Infraestructura reportaron una ganancia de 2.2% durante la semana pasada en la BMV, cerrando en 283.4 pesos cada una. En el 2026 acumula una ganancia de 6.01 por ciento. Su valor de capitalización bursátil es de 117,659.6 millones de pesos.

Q Las acciones de la aseguradora mexicana de automóviles Quálitas, ganaron 2.16% la semana que recién terminó, pasando de 175.21 a 179 pesos cada una. En lo que va del año caen 4.1 por ciento. Su valor de mercado asciende a 71,600 millones de pesos.