Aeroméxico reporta peor caída de tráfico

Grupo AeroMéxico, una de las principales aerolíneas del país, redujo en 9% su tráfico de pasajeros durante junio en comparación con el mismo mes de 2025, ante un desplome en el mercado doméstico derivado del Mundial de Fútbol.

El tráfico nacional cayó 13%, mientras que el internacional retrocedió 1.4% durante el sexto mes del año.

El retroceso general y en el segmento doméstico es el mayor registrado desde febrero de 2021, en plena pandemia de Covid-19, cuando encadenó 12 caídas de doble dígito.

En el tráfico de pasajeros internacionales se trata de la mayor caída en 15 meses.

Vinte Viviendas Integrales, una de las principales constructoras de casas en México, recibió un incremento en sus calificaciones crediticias de largo plazo por parte de la calificadora S&P Global Ratings, debido a sus mejores niveles de apalancamiento y mayor competitividad tras la integración de Servicios Corporativos Javer.

La calificadora, con sede en Nueva York, elevó la nota crediticia de Vinte en escala global de 'BB-' a 'BB’, o del tercero al segundo nivel en la escala global de activos con grado especulativo.

En escala local, la nota de la empresa subió de ‘mxA+’ a ‘mxAA-’, o del quinto al cuarto nivel en la escala de activos con grado de inversión. La perspectiva de ambas calificaciones fue ratificada en ‘estable’.

La perspectiva de la desarrolladora de viviendas en México, refleja que mantendrá su modelo de negocio flexible para adaptar su oferta de productos a la evolución del mercado inmobiliario en México.

Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces con enfoque principalmente industrial, concretó la venta de dos inmuebles de oficinas por un monto conjunto de 54 millones de dólares.

Las transacciones contemplaron un inmueble en el estado de Nuevo León, con un precio de venta de 395 millones de pesos (equivalentes a 23 millones de dólares), y otro en el estado de Jalisco por 31.3 millones de dólares.

Estas operaciones, que habían sido anunciadas en octubre y noviembre de 2025, forman parte de la estrategia del fideicomiso para optimizar su portafolio de propiedades. Fibra Mty no reveló la identidad de los compradores.

Bimbo Bakeries USA, la subsidiaria estadounidense de Grupo Bimbo, anunció cambios en los ingredientes y recetas de sus productos para atender las expectativas de los consumidores en su principal mercado.

Los compromisos consideran la eliminación, al final de este año, de los colorantes artificiales en su portafolio de snacks. En ese sentido, Bimbo informó en un comunicado que ya retiró el colorante Rojo n.º 3 de su catálogo en Estados Unidos, anticipándose a los requisitos reglamentarios.

Es un colorante derivado del petróleo utilizado por dar un tono rojo brillante e intenso a los alimentos, pero algunos estudios lo vinculan con el cáncer.

La Food and Drug Administration (FDA) prohibió décadas atrás su uso externo o tópico, pero recientemente (2025) anunció una prohibición para que los fabricantes de alimentos lo retiraran de manera gradual.

Los productos de marcas Artesano y Oroweat estarán libres de conservadores y emulsionantes a finales de 2027.

accionesyreacciones@eleconomista.mx