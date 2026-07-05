Guanajuato incrementa 193.9% sus exportaciones a Inglaterra

Las exportaciones de Guanajuato hacia Inglaterra registraron un crecimiento de 193.9% durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al alcanzar un valor superior a 10.5 millones de dólares, apunta información estatal.

De acuerdo con datos de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), el dinamismo comercial fue impulsado por 47 empresas, que en conjunto generan empleo para 30,587 familias.

A nivel municipal, Silao se posicionó como el principal exportador, con ventas superiores a 6.8 millones de dólares, seguido por León, Cortazar, Irapuato y Celaya, que mantienen participación activa en este mercado europeo.

Entre los principales productos enviados al territorio inglés destacan automóviles y camionetas, autopartes, llantas, sistemas de transmisión, componentes industriales, productos eléctricos, maquinaria para la industria del hule y plástico, instrumentos de medición, calzado, herrajes, además de condimentos y aderezos, este último siendo de los sectores con mayor crecimiento en el periodo.

La autoridad estatal destacó que la expansión de exportaciones refleja la competitividad de las empresas locales y el impacto de la diversificación comercial en la generación de empleo y desarrollo económico regional.