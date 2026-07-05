Peso se deprecia desde inicio de la guerra EU-Irán

El peso mexicano se mantiene bajo presión, acumulando una depreciación mayor del 1.4% frente al dólar desde el arranque de la guerra en Medio Oriente a finales de febrero.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda cerró el viernes en 17.4774 pesos por dólar, una apreciación de apenas 0.01% o 0.21 centavos.

En su comparación semanal, el peso se apreció 0.16% luego de dos semanas retrocediendo. Desde que inició la guerra, el peso se ha depreciado 1.43 por ciento. Durante este periodo, alcanzó un máximo nivel de 18.1292 pesos por dólar. En lo que va del presente año, registra un avance de 2.94 por ciento.

Gabriela Siller, directora de Analis para Banco Base, escribió que “el 82% de las operaciones del peso se llevan a cabo fuera de México, por lo que el tipo de cambio depende significativamente de lo que sucede en el exterior, particularmente por las posiciones de carry trade en las que los inversionistas piden prestado a tasas de interés bajas en economías como Japón y Estados Unidos y lo invierten en otras economías como México”.

Añadió que en el segundo trimestre, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la firma del acuerdo de paz llevó al tipo de cambio a tocar su mínimo en el trimestre, “firmando finalmente el Memorando de Entendimiento, dando pie a un periodo de 60 días para llevar a cabo negociaciones que pongan un fin definitivo a la guerra”.

Para los expertos de Banamex, para la segunda mitad del año, “los inversionistas estarán atentos al posible acuerdo de paz definitivo para que termine el conflicto bélico, así como a los datos económicos para conocer las consecuencias del conflicto y las decisiones de política monetaria de los bancos centrales”.

Dólar se fortalece

El dólar se ha fortalecido en los últimos meses e incluso alcanzó su mayor nivel desde noviembre del año pasado. Acumula un avance de 3.3% desde el comienzo del enfrentamiento bélico el pasado 27 de febrero.

En la canasta amplia de principales cruces, el franco suizo es la divisa que más se deprecia con 4.48%, seguido por el dólar canadiense con 3.78%, el yen japones con 3.40% y el euro con 3.19 por ciento.

También el peso mexicano (1.43%), el real brasileño con 0.60%, el dólar australiano con 0.30% y el dólar hongkonés con 0.26 por ciento.

Por el contrario, el Yuan chino apunta una apreciación desde que comenzó el enfrentamiento de 1.13 por ciento.

Ante crisis globales, los inversionistas buscan activos de refugio seguro. El dólar es considerado la moneda más estable, por lo que su demanda aumenta drásticamente cuando hay temor a una escalada bélica.

Desconfianza en el peso sube

Los inversionistas en Chicago consideran que el peso se depreciará frente al dólar. Las posiciones especulativas netas largas o a favor del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange (CME por sus siglas en inglés), retrocedieron desde el 27 de febrero hasta la semana que finalizó el 3 de julio.

Los contratos por una apreciación del peso cayeron en 12.71% o 10,800 contratos, al pasar de las 85,00 a 74,200 contratos. En el año, los contratos a favor del peso caen 26.67% o 27,000 unidades.