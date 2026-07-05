México vs. Inglaterra se retrasa una hora por tormenta; FIFA modifica el horario del partido de octavos

La espera para el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 será más larga. La FIFA informó este domingo que el encuentro fue retrasado una hora debido a las condiciones climatológicas que afectan la Ciudad de México.

Originalmente, el silbatazo inicial estaba programado para las 18:00 horas, pero ahora el partido arrancará a las 19:00 horas, mientras que el calentamiento de ambas selecciones comenzará a las 18:05.

A través de un comunicado, la Selección Nacional de México confirmó la modificación del programa.

Tormenta obliga a modificar el protocolo previo al partido

Desde horas antes del encuentro, la capital del país registró lluvia intermitente en la zona sur, donde se ubica el Estadio Ciudad de México, además de un pronóstico de tormentas eléctricas.

La posibilidad de modificar el horario ya había sido analizada por la FIFA desde el viernes, cuando las previsiones meteorológicas apuntaban a condiciones adversas durante la tarde del domingo. Finalmente, el organismo decidió mantener el partido, pero retrasar una hora el inicio para privilegiar la seguridad de jugadores, aficionados y personal operativo.

Con el ajuste, los equipos realizarán el calentamiento a partir de las 18:05 horas y el balón comenzará a rodar a las 19:00.

Miles de aficionados ya se encuentran en el estadio y zonas de reunión

El retraso ocurre mientras miles de aficionados ya se encuentran en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde el ambiente mundialista se mantuvo pese a la lluvia, con seguidores de ambas selecciones protegidos con impermeables y banderas.

Foto: Eric Lugo EE

En paralelo, las autoridades capitalinas mantienen un amplio operativo de seguridad para evitar incidentes durante el partido y los posibles festejos posteriores. Más de 17,000 elementos fueron desplegados en distintos puntos de la ciudad, luego de que las celebraciones por el triunfo de México sobre Ecuador dejaran cuatro personas fallecidas.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que el Fan Fest del Zócalo alcanzó su capacidad máxima, por lo que pidió a los aficionados dirigirse a las pantallas alternas instaladas en el Centro Histórico o al Monumento a la Revolución para seguir la transmisión del encuentro sin generar aglomeraciones.

Foto: SSC CDMX

El duelo marcará además el último partido del Mundial 2026 que se dispute en territorio mexicano. El ganador avanzará a los cuartos de final del torneo.