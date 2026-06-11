Mundial de futbol 2026: conoce los últimos acontecimientos de esta fiesta deportiva

Llegamos al día de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, el cual se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México; en este último, la capital se ha vuelto inmersa en diferentes protestas hechas por varios colectivos y movimientos que ponen al país en el ojo del mundo.

Pese a todo, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el compromiso de lograr que este Mundial se lleve de la mejor forma, mientras que la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, lleva la presión de mantener la seguridad de los asistentes, turistas y manifestantes.

En el marco de estos hechos en la ciudad sede de la inauguración, estos son los últimos acontecimientos del Mundial de fútbol 2026 en lo que respecta a todos los participantes:

Fan zone abierta en México pese a protestas

En una jornada marcada por el partido inaugural en el estadio Ciudad de México y por las protestas del sector de la educación y familiares de desaparecidos, la presidenta izquierdista de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se mantendrá abierta la Fan Fest de la plaza del Zócalo.

La propia presidenta "tratará" de acudir junto a los aficionados para seguir en esta pantalla gigante, situada cerca del Palacio Presidencial, el encuentro inaugural del torneo entre México y Sudáfrica.

Costa de Marfil y Senegal sin aficionados

Continúan los problemas con visados de entrada a Estados Unidos. Comités de aficionados de Costa de Marfil y Senegal denunciaron este jueves que no podrán desplazarse para animar a sus selecciones al no haber logrado visados.

A escasas horas de que empiece a rodar el balón, la estricta política migratoria de Donald Trump sigue eclipsando lo deportivo.

"Los aficionados han renunciado a viajar porque Estados Unidos no quiere ver a aficionados de ciertos países como Costa de Marfil en su territorio", lamentó Julien Kouadio Adonis, presidente del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes (CNSE).

"Desde que Senegal participa en el Mundial, es la primera vez que no enviamos delegación debido a las complicaciones vinculadas a la concesión de visados por parte de Estados Unidos", lamenta para la AFP Ndèye Dome Thiouf, consejero de comunicación del Ministerio de Deportes.

Omar Artan dirigirá Supercopa europea

El árbitro somalí Omar Artan, convertido en el principal símbolo de los problemas de acceso a Estados Unidos, fue anunciado este jueves por la UEFA como el colegiado que llevará el silbato en la final de la Supercopa europea.

Artan, que debería haberse convertido en el primer árbitro de su país en dirigir en una fase final del Mundial, prometió en su regreso a Mogadiscio que estaría "en el próximo Mundial".

No tendrá que esperar tanto para estar en el foco, pues será el encargado de dirigir el próximo 12 de agosto en Salzburgo (Austria), entre el campeón de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain, y el campeón de la Europa League, el Aston Villa.

"El fútbol está hecho para unir a la gente y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a sus notables capacidades de arbitraje", declaró citado en un comunicado Aleksander Ceferin, patrón de la UEFA.

Henry y Pelé se hacen hueco en la Gran Manzana

El exfutbolista francés Thierry Henry y la leyenda brasileña Pelé, fueron protagonistas el jueves en Nueva York, luego de que la ciudad nombrase temporalmente dos calles con los nombres de los astros del fútbol.

Hasta el 1 de noviembre Henry, que terminó su carrera en el New York Red Bulls y Pelé, que colgó las botas en el recordado New York Cosmos, darán nombres a una calle en Manhattan y Queens respectivamente.

La ciudad en la que se celebrará la final del Mundial 2026 rinde así homenaje a dos jugadores vinculados a la vez a la Gran Manzana y que fueron campeones del mundo: Henry con Francia en 1998 y Pelé, único futbolista en la historia en haberlo ganado en tres ocasiones (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970).

Detenciones en Hong Kong por falsificación

Seis personas fueron detenidas en Hong Kong en un caso de lucha contra la falsificación de artículos derivados del Mundial 2026, indicaron el jueves las autoridades locales.

Del total de 230,000 artículos, 30,000 eran camisetas, muchas de ellas "muy parecidas a los modelos auténticos".