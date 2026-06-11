Sheinbaum pide que partidos de la Selección puedan verse “en cualquier lugar”

Ante la polémica por las restricciones en la transmisión del Mundial en establecimientos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció a favor de que los partidos de la Selección Mexicana puedan verse sin limitaciones.

“Cuando juega la Selección, que haya toda la posibilidad para verla en cualquier lugar”, afirmó durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre las limitaciones para la transmisión de los partidos en establecimientos comerciales.

Sus declaraciones se dan luego de que en semanas recientes surgieran dudas entre restaurantes, bares y pequeños comercios sobre la necesidad de contratar servicios de televisión empresarial para poder transmitir los partidos, ya que el uso de señales de uso personal con fines comerciales puede derivar en sanciones que van hasta los 29 millones de pesos.

IMPI no realizará supervisiones a pequeños negocios

En este contexto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró que no realizará inspecciones masivas en pequeños negocios durante el Mundial. Su titular, Vidal Llerenas, señaló que la supervisión se enfocará en grandes establecimientos, particularmente en aquellos donde la transmisión de eventos deportivos es el principal atractivo.

Para los negocios, esto ha generado un escenario mixto. Por un lado, persiste la obligación legal de contar con los servicios adecuados para transmitir los partidos; por otro, la autoridad ha reconocido limitaciones operativas para vigilar a pequeños comercios.

Especialistas en propiedad intelectual han señalado que, aunque no haya supervisión directa, el uso de señales domésticas en negocios sigue representando un uso comercial no autorizado, lo que puede implicar riesgos legales.

Así, la postura de la presidenta refuerza la idea de facilitar el acceso a los partidos, en un evento que también representa una oportunidad económica para los negocios.