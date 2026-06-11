Mundial 2026: Aficionados se reúnen en el FIFA Fan Festival de Guadalajara

Guadalajara, Jal. A unas horas del arranque del Mundial de Futbol 2026, cientos de personas se reúnen ya en el centro histórico de Guadalajara para intentar ingresar al FIFA Fan Festival que se encuentra instalado en la Plaza de la Liberación, entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado.

Aunque el FIFA Fan Festival abrirá oficialmente a las 10:00 de la mañana de este jueves para transmitir la ceremonia de inauguración, algunas personas hicieron fila desde la noche del miércoles para ser los primeros en ingresar al espacio de convivencia donde fue colocada una pantalla gigante con las emblemáticas torres de catedral de fondo.

Turistas provenientes de países como República Checa y Corea del Sur también se encuentran recorriendo el centro de la ciudad.

Tras la inauguración mundialista, se transmitirán los encuentros México-Sudáfrica y Corea del Sur-Chequia que se jugará en el Estadio Guadalajara, por lo que el Fan Festival tendrá actividades programadas hasta después de las 10:00 de la noche.