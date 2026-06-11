Sudáfrica también quiere ganar turistas mexicanos

Fútbol y turismo. La ministra de Turismo de Sudáfrica, Patricia de Lille, se encuentra en México. Forma parte de la delegación de su país que este jueves jugará el primer partido de la Copa Mundial 2026 y una de sus tareas es promover sus atractivos turísticos, más allá de los safaris.

En su agenda está escrita una reunión con su par local: Josefina Rodríguez, con quien desea iniciar un trabajo colaborativo de largo alcance, más allá de memorandums.

El año pasado el país africano recibió a 10.5 millones de turistas internacionales, de los cuales 5,100 fueron mexicanos, pero tiene claro que pueden ser más y en eso se ocupa (como ejemplo de su oferta playa-safaris, el próximo mes abrirán un resort de la prestigiosa marca ClubMed en KwaZulu-Natal).

“Los viajeros mexicanos valoran lo auténtico, las experiencias únicas, diferentes, que les hagan sentirse especiales. Su apuesta está en la frase que sugiere: quiero vivir eso que puede suceder una vez en la vida”, comentó durante una reunión de promoción de destino con empresarios turísticos mexicanos.

La funcionaria tiene claro que la distancia geográfica y los trámites migratorios son obstáculos que deben superarse en beneficio de mayores flujos de turistas, por lo que ya están actuando.

En el primer tema considera que un vuelo directo entre los dos países con South African Airways sería un gran motor (lo cual reduciría las 23 horas que le tomó llegar a México vía Amsterdam) y en el segundo ya trabajan con procesos de facilitación apoyados en la tecnología (el año pasado iniciaron un plan piloto con los países que estuvieron presentes en una reunión del G-20, entre ellos México).

ITB en Guadalajara

La funcionaria es de fácil palabra y con rapidez atrapa a su audiencia. En la reunión contó que una muestra de su interés por atraer turistas mexicanos es la próxima participación en ITB Américas, que se realizará del 10 al 12 de noviembre en Guadalajara.

“Debemos incrementar nuestra promoción en este país, en donde ya nos conocen. Una mayor presencia en México es lo que queremos porque tenemos claro que debemos sumar turistas de aquí porque, a pesar de todo, hay muchos puntos comunes”, explicó.

Una de las grandes experiencias que promueve actualmente es la posibilidad de estar en un exclusivo restaurante para 60 personas desde donde se puedan ver el Océano Atlántico y el Océano Pacífico.

Dentro de su estrategia de promoción la funcionaria suele decir que Sudáfrica es mucho más que un destino: es una experiencia que despierta el espíritu y llena el alma de alegría. Es una alternativa si buscas aventura, conexión cultural o simplemente relajación, nuestro país te recibe con los brazos abiertos y un sinfín de posibilidades.

También cuentan con una oferta de golf relevante.

“Aquí, cada viaje es una celebración. Desde paisajes impresionantes y ciudades vibrantes hasta un rico patrimonio y encuentros inolvidables, Sudáfrica ofrece algo para cada viajero… Así que… Ven a Sudáfrica. Descubre. Explora. Sumérgete. Encuentra tu felicidad, aquí mismo, donde siempre te ha estado esperando”, refiere el país que este jueves desea tener un buen encuentro de fútbol contra México.