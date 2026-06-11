Rueda el balón en el Zócalo: Anuncian apertura del Fan Fest pese a protestas de la CNTE

Pese a las dudas generadas por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las inmediaciones del Zócalo capitalino, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el FIFA Fan Fest se llevará a cabo conforme a lo programado y convocó a la ciudadanía a sumarse a la celebración futbolística.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria capitalina informó que las puertas del recinto serían abiertas para recibir a los aficionados que buscan seguir los partidos de la Selección Mexicana en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su mensaje, Brugada destacó que el Zócalo contará con pantallas gigantes para que los asistentes puedan disfrutar de los encuentros mundialistas y del ambiente festivo organizado por el Gobierno capitalino.

“Amigas y amigos, hoy gana México, y además les informo que aquí en el Zócalo se abren las puertas para el Fan Fest, el gran festival futbolero para acompañar con mucha emoción a nuestra selección. Ven aquí, con pantallas gigantes, para disfrutar”, expresó.

Asimismo, recordó que además del evento principal en el Centro Histórico, se instalaron 18 festivales futboleros en distintos puntos de la capital, con el objetivo de acercar la experiencia mundialista a habitantes de todas las alcaldías.

La jefa de Gobierno también detalló que los accesos al Fan Fest del Zócalo se realizarán por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Aficionados hacen fila entre plantones de la CNTE

Mientras los plantones de la CNTE continúan ocupando calles del Centro Histórico, aficionados comenzaron a formar largas filas desde la madrugada para ingresar al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, donde este jueves se espera la apertura de puertas a las 9:00 horas para seguir el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Dichas filas se extendieron por varias calles del primer cuadro de la ciudad, pese a que la presencia de los campamentos magisteriales sigue alterando la movilidad en la zona.

Sin embargo, el ambiente festivo convive con las afectaciones provocadas por las movilizaciones de la CNTE, que mantienen plantones y bloqueos en diversos puntos del Centro Histórico.

A las 8:00 de la mañana, integrantes de la Coordinadora enviaron un contingente hacia el Estadio Ciudad de México, una de las sedes mundialistas, en una nueva jornada de protestas que coincide con el inicio de las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó el cierre temporal de varias estaciones debido a las movilizaciones.

“Les informo que, debido a manifestaciones al exterior, se cierran las estaciones San Antonio Abad, Viaducto y Xola de la Línea 2, así como Universidad de la Línea 3”, indicó.

Asimismo, permanecían cerradas las estaciones Pino Suárez de la Línea 1; Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez y Chabacano de la Línea 2; además de Hidalgo de la Línea 3.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar previsiones y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer posibles modificaciones en el servicio.