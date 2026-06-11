Mundial 2026: Quiénes jugarán este viernes 12 de junio y a qué hora

Los otros dos coanfitriones de la Copa Mundial 2026, Canadá y Estados Unidos, se alistan para debutar en sus respectivos grupos este viernes 12 de junio.

En el segundo día de este torneo internacional es el turno para algunos de los equipos del Grupo B y el Grupo D.

Canadá vs. Bosnia Herzegovina

El primer encuentro programado para el 12 de junio será a la 1:00 pm (tiempo del Centro de México), protagonizado por Canadá contra Bosnia y Herzegovina.

El BMO Field de Toronto, el coanfitrión, acogerá el primer partido del Grupo B del Mundial, uno de los más igualados de todo el torneo, integrado por Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina y Catar.

En esta terna, los canadienses buscarán dejar atrás su pobre rendimiento en Qatar 2022 y México 1986, sus únicos dos participaciones previas y en las que no lograron pasar de la primera fase.

En tanto, el objetivo de Bosnia y Herzegobina será, en un grupo relativamente asequible, mejorar el rendimiento mostrado en 2014.

El equipo balcánico logró el billete de forma épica y dramática, ya que necesitó pasar hasta dos eliminatorias de 'repesca' que se resolvieron desde los once metros. La primera víctima fue Gales, después de un gol postrero del veterano Edin Dzeko, y la segunda, la histórica Italia, a la que dejaron sin Mundial por tercera edición consecutiva.

¿Dónde ver el partido Canadá vs. Bosnia y Herzegovina?

La transmisión en vivo de este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo a través del servicio de streaming VIX Premium Pase Mundial o en ESPN a través de Disney + Pemium.

EU vs. Paraguay

En tanto, en el segundo partido programado para la jornada será turno del Grupo D. Estados Unidos se enfrentará contra Paraguay en el estadio SofiStadium de Los Ángeles, en punto de las 7:00 pm.

Bajo la dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino, Estados Unidos tiene asegurada la localía incluso más allá de la exigente serie que comparte con los guaraníes, Australia y Turquía.

Pero la efervescencia de la hinchada no está asegurada, en un país que muchas veces se ve superado en casa por hinchadas rivales, impulsadas por amplias comunidades inmigrantes.

Enfrente, un renacido Paraguay que vuelve a un Mundial tras 16 años de ausencia y planea dar pelea.

Dirigidos por el también argentino Gustavo Alfaro, los guaraníes están dispuestos a recuperar su identidad y volver a ser el equipo ordenado y aguerrido que durante años puso en aprietos a gigantes del fútbol.

¿Donde ver el partido Estados Unidos vs. Paraguay?

El segundo partido del viernes podrá ser visto por los aficionados en canales de televisión abierta de Televisa y TV Azteca.

Televisa: Canal 5

Canal 5 TV Azteca: Canal 7

Canal 7 Televisión de paga: TUDN

Streaming: