México arranca el Mundial 2026 con triunfo 2-0 ante Sudáfrica

En su tercer Mundial como anfitrión, México venció este jueves 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el estadio de la Ciudad de México (Azteca).

Julián Quiñones, al minuto 9, y Raúl Jiménez, al 67, hicieron los goles para que el Tri ganara en una apertura mundialista por primera vez en la historia después de siete oportunidades fallidas (cinco derrotas y dos empates).

Jiménez hizo su primer gol en los mundiales. Además, el seleccionador Javier Aguirre debutó al juvenil Gilberto Mora con 17 años.

Los Bafana Bafana terminaron el partido con nueve hombres por tarjetas rojas a Sphephelo Sithhole y Themba Zwane. El Tri acabó con 10 jugadores por la expulsión de César Montes.

En la segunda jornada del Grupo A, el próximo jueves, México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara. Sudáfrica se medirá con República Checa en Atlanta.