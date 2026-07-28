Exportaciones registran su crecimiento más alto desde 2021

Las exportaciones de productos de México crecieron a tasas interanuales de 34.4% en junio y 24.6% en el primer semestre, informó este lunes el Inegi.

Con ello, las ventas externas mexicanas alcanzaron récords de 72,551.0 millones y 389,723.3 millones de dólares, respectivamente.

Todas las principales divisiones tuvieron crecimientos, tanto en el mes como en la primera mitad del año, excepto las exportaciones agropecuarias, que cayeron 2.8% en junio y 4.0% en el semestre.

Por el contrario, el sector automotriz mostró resiliencia, dado que a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, las ventas foráneas en este sector aumentaron a tasas interanuales de 7.6% en junio y 1% en el semestre.

A la inversa, las importaciones mexicanas de mercancías se incrementaron 28.0% en junio, a 68,461.1 millones de dólares, y 22.0% en la primera mitad de 2026, a 379,866.0 millones de dólares.

Como resultado, México registró un superávit de 4,089.9 millones de dólares en junio y 9,857.3 millones en los primeros seis meses del año en curso.

En junio de 2026, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 67,219 millones de dólares, lo que representó un alza de 35.3% a tasa anual.

Los mayores aumentos se observaron en las exportaciones de productos de la minerometalurgia (40.9%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (19.7%), de alimentos, bebidas y tabaco (14.5%) y de productos automotrices (7.6 por ciento).

Un análisis encabezado por Juan Carlos Alderete, director ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia de Banorte, proyecta que las expectativas de las empresas asociadas con las fuertes inversiones en Inteligencia Artificial (IA) de Estados Unidos sustentarán la expansión de las exportaciones de “otras manufacturas”.

En la actualidad, la participación de empresas taiwanesas en el ensamblaje de insumos relacionados a la IA es sustancial. Empresas como Foxconn, Quanta, Wistron/Wiwynn, Inventec, y Pegatron son parte de este ecosistema. Esto es relevante ya que parte de sus productos se producen en México.

Por ejemplo, el análisis refiere que Foxconn concentra la manufactura de racks para servidores y sus fábricas de Ciudad Juárez y Guadalajara cubren parte de esta producción. Quanta opera en Garcia, Nuevo León, con alrededor de 2,000 empleados fabricando productos electrónicos para el uso de tecnologías de la información; en conjunto con Lenovo, exporta a más de 60 países.

Wistron/Wiwynn opera desde Ciudad Juárez, donde inauguró una planta en 2024 con una inversión de US$40 millones para procesos de inserción y ensamble final de servidores. La compañía tiene planes de expansión hacia 2030. También en Juárez, Pegatron se especializa en equipo electrónico, desarrollo de componentes y hardware.

En otra vertiente, el crecimiento anual de las exportaciones de productos automotrices en junio de 2026 derivó de incrementos de 7.0% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 11.3% en las dirigidas a otros mercados.

Durante ese mes, el valor de las exportaciones petroleras fue de 2,091 millones de dólares. Este monto se conformó de 1,600 millones de ventas de petróleo crudo y de 491 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 82.30 dólares por barril, cifra 19.02 dólares menor que la del mes previo, pero 19.27 dólares mayor que la de junio de 2025.

El volumen de crudo exportado, en junio pasado, se ubicó en 648,000 barriles diarios, nivel superior al de 616,000 barriles diarios de mayo y al de 520,000 barriles diarios de junio de 2025.

En el sexto mes de 2026, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de 1,664 millones de dólares, monto que implicó un descenso anual de 2.8 por ciento.

Las reducciones más pronunciadas se registraron en las exportaciones de melón, sandía y papaya (59.3%), de café crudo en grano (32.8%), de aguacate (29.8%), de cítricos (24.6%) y de uvas y pasas (21.2 por ciento).

En contraste, los mayores avances anuales se presentaron en las exportaciones de pimiento (55.1%) y de legumbres y hortalizas frescas (40.2 por ciento).

Las exportaciones extractivas se ubicaron en 1,577 millones de dólares: mostraron un alza anual de 37.3 por ciento.

En sentido inverso, en el mes de referencia, las importaciones de bienes de consumo llegaron a 9,393 millones de dólares, cifra que significó un ascenso anual de 23.5 por ciento.

Se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 54,239 millones de dólares, nivel superior en 30.9% al reportado en junio de 2025. Por su parte, las importaciones de bienes de capital alcanzaron 4,829 millones de dólares, lo que implicó un avance anual de 8.8 por ciento.