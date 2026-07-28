Un terremoto de magnitud 7.1 sacude el sur de Japón y deja sin electricidad a miles de hogares

Un terremoto con una magnitud preliminar de 7.1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur ⁠de Japón, lo que dejó sin electricidad a miles de hogares, causó trastornos en el transporte y propició órdenes de evacuación y alertas por réplicas.

En declaraciones a la prensa en su oficina de Tokio, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo que se estaba ⁠evaluando el alcance de las víctimas y los daños ⁠materiales. "Ya se nos ha informado de que hay personas heridas", dijo Takaichi.

"Se han producido cortes de electricidad e incendios en algunas zonas, y también se han registrado daños en carreteras y puentes, así como el derrumbe de edificios. Por encima de todo, pido a todo el mundo que tome medidas para protegerse, incluida la evacuación a un lugar seguro".

La cadena de televisión pública NHK mostró varios edificios en llamas o derrumbados, grandes grietas a lo largo de las carreteras —incluida una autopista elevada— y un tren de mercancías descarrilado. Se ordenó a más de 150,000 personas que se dirigieran a centros de evacuación, según informó la agencia de gestión de catástrofes.

TSMC, el mayor fabricante de chips por encargo del mundo, evacuó a los trabajadores de su planta en la zona como medida de precaución, según informó un portavoz de la compañía.

Un portavoz de Sony, que también cuenta con una planta en la zona, dijo que estaban evaluando la situación.

Los residentes de las zonas que registraron las sacudidas más intensas deben estar atentos a la posibilidad de que se produzcan nuevos terremotos fuertes durante aproximadamente una semana, así como al riesgo de deslizamientos de tierra, según ha declarado un responsable de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Trenes paralizados y aeropuerto cerrado

El Gobierno japonés emitió alertas sísmicas de emergencia para las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki, todas ellas situadas en la isla de Kyushu, al sur de Japón. La JMA también emitió inicialmente una alerta de tsunami por una ola de 1 metro, pero posteriormente la retiró.

Japón es uno de los países más propensos a los terremotos del mundo, con un sismo al menos cada cinco minutos.

Situado a lo largo del ⁠Cinturón de Fuego del Pacífico, formado por volcanes y fosas oceánicas que rodean ⁠parcialmente la cuenca del océano, Japón concentra alrededor del 20% ⁠de los terremotos de magnitud 6.0 o superior que se producen en el mundo.

La compañía eléctrica Kyushu Electric Power informó de que unas 40,000 viviendas ⁠se habían quedado sin suministro eléctrico como consecuencia del sismo, mientras que la empresa ferroviaria JR Kyushu comunicó que había suspendido sus servicios, incluidos los de sus trenes de alta velocidad.

El aeropuerto de Kumamoto también cerró su pista, lo que provocó que las aerolíneas desviaran y cancelaran vuelos.

Los operadores de telecomunicaciones KDDI y Docomo informaron de que se habían producido interrupciones en sus servicios de telefonía móvil debido a cortes de suministro eléctrico y fallos en las líneas de transmisión.

No se han registrado anomalías en las centrales nucleares de la zona, según informó la autoridad reguladora nuclear de Japón.

Hace diez años, un terremoto de gran magnitud en Kumamoto se cobró la vida de ⁠275 personas y dejó otras 2,739 heridas, según cifras oficiales, además de dañar miles de edificios, incluido el castillo de la ciudad, uno de los principales atractivos turísticos.