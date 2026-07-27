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La Gran Carpa

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OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Sillas Voladoras. Las licitaciones para arrendamiento de vehículos despiertan mucho interés, y también estrategias para sacar ventajas en el proceso y eventualmente ganar los concursos. Algunos participantes se quejan de algunos competidores –y aseguran que ya están plenamente detectados– que buscan que se declaren desiertas y, después buscar contratos de manera particular con las dependencias donde pueden tener mayores probabilidades, lo cual desprestigia a las entidades licitantes.

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