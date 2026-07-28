Sheinbaum destaca avances en combate al gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y Estados Unidos registran avances en el combate al gusano barrenador del ganado, lo que permitiría iniciar la reapertura gradual de la frontera para la exportación de ganado mexicano, que comenzará por Sonora y posteriormente Chihuahua, durante la segunda o tercera semana de agosto.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria destacó que las acciones emprendidas por ambos gobiernos han sido resultado de una coordinación técnica permanente entre las autoridades agrícolas de ambos países, en el marco de la relación bilateral y de los trabajos que también forman parte de la agenda de revisión del tratado comercial.

"Todo esto lo hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y ahora se considera que estamos ya bastante avanzados en este proceso para poder abrir la frontera, iniciando por Sonora y después por Chihuahua", señaló.

Precisó que la reapertura dependerá todavía del cumplimiento de diversas acciones conjuntas entre ambos gobiernos, aunque aseguró que la colaboración ha permitido contener la propagación de la plaga.

Destacan acciones para contener la plaga

La titular del Ejecutivo federal enumeró algunas de las medidas implementadas para combatir al gusano barrenador, entre ellas la elaboración de trampas artesanales y la puesta en operación de una planta en Chiapas para producir moscas estériles, una técnica utilizada para interrumpir el ciclo reproductivo del insecto.

Afirmó que el trabajo desarrollado entre especialistas mexicanos y estadounidenses ha sido eminentemente técnico y orientado a impedir la expansión de la plaga que afecta al ganado.

"Habla de una buena coordinación, de una buena colaboración entre ambos gobiernos, muy técnica; la verdad el trabajo que se hizo fue muy técnico de cómo hacer para evitar que se propague esto que daña tanto al ganado", indicó.

Detalló que Sonora presenta el mayor progreso, seguido por Durango, mientras que Coahuila registra un desarrollo más lento. Agregó que Tamaulipas solicitó incorporarse al esquema y actualmente se analiza su participación. La mandataria advirtió que no es posible establecer un plazo definitivo para controlar por completo la plaga.

"Cuando hay una propagación de una enfermedad como esta o de una plaga como esta es muy difícil decir en tanto tiempo vamos a resolver el problema. Hay que estarlo midiendo permanentemente", señaló.

Tras el anuncio sobre la reapertura gradual de los puertos fronterizos del sur de los Estados Unidos para la exportación de ganado mexicano luego de los avances logrados en el combate al gusano barrenador, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y reconoció la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Consideró que la reapertura representa un avance para recuperar certidumbre en la actividad ganadera y fortalecer la competitividad de México.