Brecha salarial EU-México

En prolijo reportaje revela El Economista que la brecha salarial en sectores de alta manufactura relacionados con el T-MEC, según Rolando Javier Salinas, de la UAQ, la diferencia entre lo que gana un trabajador mexicano con las mismas habilidades y competencia, es casi 10 veces menos de lo que gana un trabajador norteamericano.

El reportaje cita a varios investigadores y especialistas que dicen que, si eso ocurre en el sector de alta manufactura, las diferencias son abismales en sectores donde utilizan intensivamente la fuerza de trabajo, lo que hace complicadísimo resolverlo.

La conclusión, según Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, es que cerrar la brecha salarial va más allá de los alcances del T-MEC y que exige mayor productividad, mayor educación, pero que sería poco realista pensar que puede lograre a corto o mediano plazo.

Transístmico: realista el plan militar

Se anunció que el pasado 16 de mayo llegaron a Coatzacoalcos ocho locomotoras y 10 vagones usados remodelados por la empresa británica Great Western Railways para sumarse el equipo del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Es cierto que el corredor interoceánico lo impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que, por intereses y perspectivas ideológicas sexenales, tomó la decisión original de equiparlo con máquinas y vagones usados, fabricados hace casi medio siglo.

Que, por razones prácticas, para darle continuidad al proyecto se haya aceptado el plan de la Marina con equipo usado, significa que aceptaron la visión realista y sensata, no dogmática, de los militares que concluyeron que, mediano plazo, los aforos del tren interoceánico harían financieramente inviable pagar por máquinas y vagones nuevos.

Pemex: clave la eficacia de Deer Park

No les falta razón a los malquerientes que calificaron como la desastrosa productividad en Pemex, la misma que criticó Magda Chambriard, directora general de Petrobras, al expresar sus dudas sobre lo benéfico del compromiso para la petrolera brasileña.

La revelación de detalles de la producción de la refinería Deer Park que tiene Pemex en Texas que con sólo la mitad de personal produzca 287,000 barriles diarios de gasolina, producción más alta que la de las otras refinerías que tiene la empresa petrolera en territorio mexicano.

Ante la cruda realidad estadística tal parece que Pemex tiene un problema estructural, y surge la interrogante de cómo corregirlo, pues sabe bien que, en tanto no se resuelva, la empresa petrolera de la Nación seguirá como pozo sin fondo.

Notas en remolino

Revela La Jornada el despojo sufrido por la señora Anastasia a quien la banda criminal Los Ardillos no sólo le quitaron su propiedad, le exigieron no volver a Chilapa y ni siquiera puede cobrar su pensión Bienestar. ¿Harán algo la secretaría del Bienestar y el gobierno guerrerense?… La FGR atrajo el caso del asesinato del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar y el gobernador Salomón Jara aprovecha para lavarse las manos… Imparable el contrabando. Como botón de muestra está el decomiso de 8 millones de cigarrillos que hizo la Secretaría de Marina en el puerto de Manzanillo. ¿Cuántos no fueron detectados?… Preocupante que, en el atentado de la semana pasada en Celaya, con criminal displicencia el crimen organizado dejó el paquete explosivo en la vía pública y resultaron heridos tres niños que o recogieron y juguetearon con él. Auténtico terrorismo… Para tiempos de discusiones y debates, el poeta francés Alfred de Musset dejó esta sensata reflexión: “Orgullo, el más fatal de los consejeros”...

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