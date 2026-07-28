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Brasil solicita consultas en la OMC por los aranceles de 25% y por los de trabajo forzoso de EU

Brasil solicitó consultas con Estados Unidos ⁠en el marco del sistema de solución de diferencias de ‌la Organización Mundial del ⁠Comercio por los aranceles anunciados ⁠este mes por el ‌Gobierno de Donald Trump.

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Foto: Reuters

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Brasil solicitó consultas con Estados Unidos ⁠en el marco del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del ⁠Comercio por los aranceles anunciados ⁠este mes por el Gobierno de Donald Trump, dijo el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño en un comunicado.

La solicitud está relacionada con aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a las importaciones de algunos productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales, y con aranceles de hasta el 12.5% sobre bienes procedentes de decenas de países, incluido Brasil, vinculados a denuncias de una aplicación laxa de las prohibiciones al trabajo forzoso.

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Brasil dijo que las medidas son "injustificadas e incompatibles" con las obligaciones de Estados Unidos en virtud del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de ⁠la OMC y del ⁠reglamento sobre solución ⁠de diferencias del organismo.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio ⁠Lula da Silva ya había dicho que llevaría el asunto ante la OMC. Tomó una medida similar el año pasado tras una ronda previa de aranceles de Trump, que posteriormente fueron anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos.

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