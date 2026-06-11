Con el orgullo por delante: Lila Downs hace vibrar el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial 2026

El Estadio Azteca se convirtió en el epicentro del mundo, no solo por el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino por el despliegue de identidad que inauguró las festividades. En un espectáculo de 35 minutos que fusionó la pasión del fútbol con la riqueza musical global, la cantante oaxaqueña Lila Downs se consolidó como el alma de la ceremonia de apertura, enviando un mensaje de unidad, fuerza y resistencia cultural.

​Un homenaje a las raíces y las lenguas originarias

Con el coloso de Santa Úrsula a su máxima capacidad, Downs subió al escenario para enaltecer "lo que podemos ser como mexicanos". Su participación no fue solo musical, sino un acto de reivindicación. La artista interpretó sus icónicos temas "La Cumbia del Mole" y "Zapata se queda", enriqueciéndolos con fragmentos interpretados en lenguas mixteco y náhuatl, conmoviendo a la audiencia local y sorprendiendo a los millones de espectadores alrededor del planeta.

"Buscamos llevar al mundo un mensaje de unidad y orgullo por nuestras raíces", declaró la cantante en los momentos previos al magno evento. Su presencia, que compartió el bloque de apertura con la emblemática banda Maná, impregnó la inauguración global con un marcado y digno acento oaxaqueño.

​El Huipil como escudo

Más allá de la música, el paso de Lila Downs por la cancha del Azteca dejó una huella visual imborrable. Fiel a su filosofía de rechazo a la moda comercial y de alta costura internacional, la artista portó un vestido que funcionó como una auténtica bandera de resistencia identitaria:

• El Huipil como escudo: La prenda principal rindió homenaje al diseño textil de las comunidades indígenas de Oaxaca, representando la herencia viva de las tejedoras mexicanas.

• Tejidos tradicionales: La vestimenta incorporó elementos confeccionados en telares artesanales provenientes de regiones emblemáticas como Mitla y Teotitlán del Valle.

• Simbología ancestral: Los intrincados patrones y figuras bordadas relataron historias prehispánicas de la cosmología indígena, logrando conectar el pasado de México con su presente en el escenario más vistoso del mundo.

​Una fiesta global con sello tricolor

El show artístico, coordinado y confirmado por la FIFA, mantendrá las emociones a tope gracias a un desfile de estrellas internacionales. Tras la vibrante participación de Downs y los éxitos "Oye Mi Amor" y "Rayando el Sol" de Maná, el escenario recibirá el tema oficial del Mundial, "Dai Dai", interpretado por Shakira y Burna Boy. La elegancia llegará de la mano de Andrea Bocelli y EJAE con el tema "DNA", producido por David Guetta, mientras que figuras como Belinda, J Balvin, Danny Ocean y Tyla sumarán frescura con participaciones especiales.

El broche de oro del bloque vernáculo y el respeto patrio quedará a cargo de Alejandro Fernández, quien hará rugir el Estadio Azteca al interpretar el Himno Nacional Mexicano, coronando una jornada inaugural donde el fútbol y el orgullo cultural caminarán de la mano.