Unilever bate previsiones de ventas gracias al aumento de los volúmenes y precios

El ⁠gigante de los bienes de consumo Unilever superó ⁠este martes las previsiones de crecimiento de las ventas del segundo trimestre, gracias al aumento de los volúmenes ⁠y los precios, ya ⁠que sus marcas de productos para el hogar y de belleza se beneficiaron de que los consumidores optaran por marcas conocidas y de confianza a pesar de la incertidumbre provocada por la guerra de Irán.

Unilever ha ido orientando su estrategia hacia las marcas de belleza y bienestar bajo la dirección del director ejecutivo Fernando Fernández, nombrado el año pasado para acelerar su estrategia de reestructuración, mientras que el conflicto de Oriente Medio ha impuesto a las empresas unos costos más elevados que están repercutiendo en unos consumidores con un presupuesto ajustado.

El fabricante del jabón Dove y del desodorante Axe afirmó que ahora espera que el crecimiento subyacente de las ventas para 2026 se sitúe ⁠dentro de su previsión plurianual ⁠del 4%-6%, por encima ⁠de su previsión anterior, que situaba el crecimiento en el ⁠extremo inferior de ese rango.

Unilever, que está fusionando su negocio alimentario con el fabricante de especias McCormick, registró un crecimiento subyacente de las ventas del 5.8% en el trimestre finalizado el 30 de junio, frente a la previsión media de los analistas del 4.3%, según ⁠un sondeo realizado por la propia empresa.