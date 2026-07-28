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Unilever bate previsiones de ventas gracias al aumento de los volúmenes y precios
Unilever superó este martes las previsiones de crecimiento de las ventas del segundo trimestre, gracias al aumento de los volúmenes y los precios
El gigante de los bienes de consumo Unilever superó este martes las previsiones de crecimiento de las ventas del segundo trimestre, gracias al aumento de los volúmenes y los precios, ya que sus marcas de productos para el hogar y de belleza se beneficiaron de que los consumidores optaran por marcas conocidas y de confianza a pesar de la incertidumbre provocada por la guerra de Irán.
Unilever ha ido orientando su estrategia hacia las marcas de belleza y bienestar bajo la dirección del director ejecutivo Fernando Fernández, nombrado el año pasado para acelerar su estrategia de reestructuración, mientras que el conflicto de Oriente Medio ha impuesto a las empresas unos costos más elevados que están repercutiendo en unos consumidores con un presupuesto ajustado.
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El fabricante del jabón Dove y del desodorante Axe afirmó que ahora espera que el crecimiento subyacente de las ventas para 2026 se sitúe dentro de su previsión plurianual del 4%-6%, por encima de su previsión anterior, que situaba el crecimiento en el extremo inferior de ese rango.
Unilever, que está fusionando su negocio alimentario con el fabricante de especias McCormick, registró un crecimiento subyacente de las ventas del 5.8% en el trimestre finalizado el 30 de junio, frente a la previsión media de los analistas del 4.3%, según un sondeo realizado por la propia empresa.