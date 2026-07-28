Francia anuncia a Zinedine Zidane como su nuevo seleccionador

El excentrocampista francés Zinedine ⁠Zidane se convertirá en el entrenador de la selección masculina absoluta del país, informó este martes ⁠la Federación Francesa de Fútbol ⁠en una publicación en la red social X.

El nombramiento del exentrenador del Real Madrid llega dos semanas después de que terminara la etapa de Didier Deschamps como seleccionador, tras el cuarto puesto de Francia en el Mundial. Su último partido al frente del equipo fue una derrota por 6-4 ante Inglaterra.

Está previsto que Zidane, de 54 años, inicie su ciclo con un partido fuera de casa de la Liga de Naciones de la UEFA contra Turquía, antes de que Francia reciba a Italia en el Stade de France el 2 de octubre.

Deschamps, que dejó el cargo tras 14 años al mando, dirigió 185 partidos y logró 120 victorias, guiando ⁠a Francia al título del Mundial ⁠de 2018, al ⁠trofeo de la Liga de Naciones 2020-21 y a las ⁠finales de la Eurocopa 2016 y del Mundial de 2022.

Ambos comparten una larga relación, ya que fueron compañeros en la selección francesa que ganó el Mundial de 1998 en casa.

Zidane desempeñó un papel clave en aquel triunfo y ganó el Balón de ⁠Oro ese año.