Precios del petróleo caen casi 2% y tocan mínimo de más de una semana

Los precios ⁠del petróleo ampliaban sus pérdidas este martes, alcanzando sus niveles más bajos en más ⁠de una semana ante las cautelosas esperanzas de que se resuelva el conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras los operadores seguían evaluando los acontecimientos en Oriente Medio.

Omán ha obtenido el respaldo ⁠de los Estados del Golfo para un ⁠plan que permitiría a Teherán cobrar tasas voluntarias por el uso del estrecho de Ormuz, informó este martes una fuente del Golfo a Reuters, lo que supone un paso hacia el fin de las perturbaciones en el comercio petrolero causadas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los futuros del crudo Brent bajaban 1.68 dólares, o un 1.90%, hasta los 86.68 dólares a las 11:11 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cedía 1.28 dólares, o un 1.55%, a 81.33 dólares el barril.

Ambos contratos referenciales tocaron sus niveles más bajos desde el 17 de julio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Washington estaba manteniendo "buenas conversaciones" con Irán y que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, señaló que los ataques estadounidenses se reanudarían si las negociaciones fracasaban, mientras que Irán hizo declaraciones similares sobre posibles represalias.

Omán presentó a Irán una propuesta para crear un mecanismo regional conjunto destinado a gestionar el estrecho de Ormuz mediante cuotas voluntarias, informó el martes a Reuters una fuente del Golfo.

El estrecho de Ormuz gestiona aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo y es uno de los puntos de estrangulamiento más importantes del mundo para el transporte marítimo de petróleo.

El conflicto ha interrumpido el tráfico marítimo más allá del ⁠estrecho de Ormuz, afectando también al tráfico a través ⁠del estrecho de Bab el-Mandeb, que une ⁠el mar Rojo con el golfo de Adén.

Los precios se dispararon la semana pasada ante el temor de ⁠que los ataques pudieran provocar el cierre de la ruta de Bab el-Mandeb, el segundo punto estratégico más importante para el transporte marítimo de petróleo después del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el número de buques que atravesaron Bab el-Mandeb ascendió a 28 el lunes, el máximo en cuatro días, mientras que el tráfico por el estrecho de Ormuz se mantuvo bajo, según datos de Kpler sobre el transporte marítimo.

Los aliados hutíes de Irán en Yemen afirmaron que habían atacado el oleoducto Este-Oeste, ⁠que transporta petróleo al principal puerto saudí del mar Rojo, Yanbu, en represalia por las incursiones de drones saudíes.