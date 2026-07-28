El oro cae más de 1% ante alza del dólar y con la atención centrada en decisión de la Fed

El oro ⁠caía este martes, lastrado por la fortaleza del dólar, mientras los inversionistas esperaban la decisión de ⁠política monetaria de la Reserva Federal (Fed) al término de su reunión de dos días de esta semana, con el fin de obtener pistas sobre la dirección de las tasas de interés de Estados Unidos.

El ⁠oro al contado caía un 1.3%, hasta los ⁠4,021.18 dólares por onza, a las 10:20 GMT, mientras que los futuros del oro estadounidense con vencimiento en agosto bajaban un 1.4%, para colocarse en los 4,021.50 dólares.

"El oro se ha mantenido en un rango muy estrecho, apoyado en la zona de los 4,000 dólares desde finales de junio, lo que sugiere que, en algún momento, se producirá una ruptura", afirmó Rhona O’Connell, directora de análisis de mercado de StoneX.

"Fundamentalmente, los mercados físicos siguen muy tranquilos, mientras que los profesionales se debaten ante la interacción entre el petróleo, las tasas de interés y el dólar, todos ellos factores importantes", añadió O"Connell.

El dólar estadounidense se estabilizaba este martes cerca de su máximo de las últimas cuatro semanas, lo que encarecía el oro, que cotiza en el billete verde, para los compradores extranjeros.

En el ámbito geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Washington estaba manteniendo "buenas conversaciones" con Irán y que existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo para resolver su conflicto, pero advirtió que se reanudarían los ataques si las negociaciones no daban frutos.

Los precios del petróleo bajaban ligeramente, situándose en torno a los mínimos de una semana, en medio de las esperanzas de una resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Los elevados precios de la energía refuerzan las expectativas de una subida de las tasas de interés por parte de la Fed. Aunque ⁠el oro suele considerarse una cobertura contra la inflación, las ⁠tasas de interés más altas tienden a reducir ⁠el atractivo del oro debido a que no rinde intereses.

El lunes, Trump instó a la Fed a bajar ⁠las tasas de interés, afirmando que Estados Unidos debería tener la tasa de interés más baja del mundo.

Los participantes en el mercado se preparan para la decisión de la Fed sobre las tasas de interés de mañana, en la que alrededor del 34% de los participantes espera una subida de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

Además, los operadores están descontando una probabilidad de alrededor del 81% de que se produzca una subida de las tasas de interés en la reunión de septiembre del banco central.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba 2%, a 57.21 dólares por onza; el platino descendía 1.6%, a 1,595.80 dólares; y el paladio caía 3.2%, a 1,250.25 dólares.