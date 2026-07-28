Las ⁠acciones del sector de chips se desploman en toda Asia; el Kospi lidera las caídas 

Las ⁠acciones del sector de los chips se desplomaban este martes en toda Asia, sacudidas por la amenaza de la competencia china y las ⁠preocupaciones sobre quién va a financiar el auge de la inteligencia artificial, mientras que la caída de los precios del petróleo no contribuía a calmar los temores sobre las subidas de tasas de interés en Estados Unidos, que podrían comenzar esta misma semana.

El KOSPI de Corea del Sur se desplomó casi un 10% hasta alcanzar su mínimo ⁠de los últimos tres meses, lo que activó un mecanismo ⁠de interrupción de la cotización durante la caída, mientras se encaminaba hacia su mayor descenso mensual desde la crisis financiera asiática de 1997.

El índice había crecido más del triple en los 12 meses anteriores a junio, pero ha perdido más de un tercio de su valor desde ese máximo. Las acciones de SK Hynix y Samsung Electronics, que se encuentran sometidas a una presión adicional en un mercado transformado por el apalancamiento, registraban pérdidas de más del 12%, revirtiendo su vertiginosa subida rápidamente.

El Nikkei, japonés, caía alrededor de un 4%, tocando su mínimo de los últimos dos años, en una ola de ventas que siguió a la caída del 2.2% registrada el lunes por el índice Philadelphia Semiconductor.

"No hay una única señal de alarma que esté moviendo el mercado", dijo Chris Weston, director de investigación de la correduría Pepperstone en Melbourne, sino más bien una combinación de nerviosismo en torno a la financiación de la IA y el auge de China como competidor a lo largo de toda la cadena de suministro.

China ha comenzado a fabricar máquinas de litografía por inmersión en ultravioleta profundo desarrolladas a nivel nacional, una herramienta para la fabricación de chips dominada durante mucho tiempo por el proveedor neerlandés ASML, según publicó el lunes The Information, lo que provocó una caída del 8.5% en las acciones de ASML.

La empresa china CXMT Corp, el cuarto mayor fabricante mundial de memorias, también salió a bolsa el lunes y recaudó 8,600 millones de dólares, cerrando su primera jornada bursátil como la empresa más valiosa de China.

"La preocupación del mercado no radica tanto en los beneficios actuales de CXMT como en su potencial para acelerar la expansión de su capacidad y rivalizar con las empresas coreanas", dijo Kim Seok-hwan, analista de mercado de Mirae Asset Securities con sede en Seúl.

Las acciones de Nvidia ya habían caído un 5% en la víspera después de que el Wall Street Journal informara de que la empresa está en negociaciones para proporcionar aproximadamente 250,000 millones de dólares en garantías de financiación a OpenAI como parte de un proyecto de centro de datos a gran escala.

Las acciones de CXMT registraban al cierre de este artículo una caída de alrededor del 3% ⁠en una jornada volátil en Shanghái, mientras que en Tokio las favoritas del mercado, Kioxia, con ⁠un descenso del 18%, y Tokyo Electron, con una caída del 11%, ⁠se encontraban entre las que más perdían.

Caída del petróleo

Los futuros del crudo Brent prolongaban la caída de casi un 9% registrada el lunes, bajando más de un 1% hasta ⁠los 87,19 dólares por barril, tras la tregua en las hostilidades entre EU e Irán a raíz de la repentina suspensión de los ataques aéreos por parte de Washington el sábado.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos estaba manteniendo "buenas conversaciones" con Irán y que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo.

La tregua en los combates hizo que el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajara unos 4 puntos básicos, hasta el 4.64%, el lunes, pero apenas afectó a las tasas a corto plazo y los operadores no estaban dispuestos a bajar aún más los rendimientos en Asia este martes.

Los mercados han descontado una probabilidad de alrededor del 38% de que la Reserva Federal suba las tasas en 25 puntos básicos el miércoles.

"La guerra entre EU e Irán, al impulsar el precio del crudo, sigue ⁠siendo el factor determinante más importante de lo que sucederá con la economía mundial (...) y, por extensión, de lo que condiciona, en cierta medida, las perspectivas de política monetaria de los bancos centrales", dijo Thierry Wizman, estratega de divisas y tasas de interés de Macquarie Group.