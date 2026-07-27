México gana caso contra filial de Vulcan Materials Company ante CIADI

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) falló en general a favor de México en un caso de arbitraje internacional interpuesto por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, tras la clausura de sus operaciones y el veto a la extracción de piedra caliza en la costa de Quintana Roo por daños ecológicos.

En dicho proceso, realizado al amparo del TLCAN, la empresa reclamaba que, entre enero de 2018 y 2022, diversas autoridades federales y estatales adoptaron medidas que afectaron la operación de sus proyectos en México, realizados a través de Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (“CALICA”).

“El fallo final del Tribunal Arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de CALICA, ocurrida en enero de 2018”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

La dependencia afirmó que esta medida representa menos de 1% del monto original reclamado.

El Gobierno de México analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance.

“De igual manera, refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente, así como con el respeto a las reglas y procedimientos contenidos en los tratados internacionales como elemento fundamental para brindar la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico”, dijo la Secretaría de Economía.