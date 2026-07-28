México registra superávit récord en su balanza comercial

México registró un superávit récord en su balanza comercial de productos de 9,857.3 millones de dólares en el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos del Inegi..

Este monto creció desde el saldo positivo de 1,432.6 millones de dólares en el mismo periodo del 2025.

“El superávit acumulado en 2026 es el mayor para un periodo igual en registro, de acuerdo con información desde 1980 y es resultado del crecimiento de las exportaciones a un ritmo más acelerado que las importaciones”, destacaron Gabriela Siller y Jesús Anacarsis López Flores, analistas de Banco Base,

Ambas analistas consideraron que que el superávit comercial eleva la probabilidad de que en el segundo trimestre se publique un superávit de cuenta corriente, e implica que el comercio internacional respaldó la estabilidad del tipo de cambio durante el periodo.

Sin embargo, debido a que solamente 18% de las operaciones globales se llevan a cabo en México y de éstas solo 21% corresponde a comercio internacional, el efecto del superávit comercial sobre el tipo de cambio es moderado.

El superávit acumulado se divide en un déficit de la balanza petrolera de 15,344.3 millones de dólares, el mayor para un periodo igual desde 2022, y un superávit de la balanza no petrolera de 25,201.5 millones de dólares, el mayor para un periodo igual en registro.

Siller y López expusieron que el superávit de la balanza no petrolera es resultado principalmente de la triangulación comercial con transformación, pues se importan insumos de equipo de cómputo desde países asiáticos, se ensambla en México y el producto final se exporta a Estados Unidos, pero generando poco valor agregado.

Para Janneth Quiroz y Rosa Rubio, analistas de Monex, el desempeño del sector externo mexicano continuará estrechamente ligado a las negociaciones en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Si bien la tercera ronda bilateral entre México y Estados Unidos permitió mantener el diálogo y avanzar en temas claves para ambos países, las negociaciones aún enfrentan retos importantes, particularmente en materia de reglas de origen para la industria automotriz y otros sectores estratégicos”, opinaron.

En este contexto, plantearon que la siguiente ronda de conversaciones prevista para septiembre será relevante para evaluar el rumbo del tratado, toda vez que la incertidumbre comercial continúa siendo un factor que podría influir sobre las decisiones de inversión de largo plazo y del desempeño de las cadenas de producción de la región.

A tasa intermensual, las exportaciones mexicanas de mercancías crecieron 1.3%, mientras que las importaciones cayeron 2.8%.

En el componente petrolero, la disminución de los precios provocó una contracción en las salidas de mercancías. Por su parte, las entradas retrocedieron 2.0%, reflejando su mayor debilidad en el rubro de bienes intermedios.

A su vez, los flujos no petroleros mostraron resultados mixtos. Por un lado, las exportaciones rebotaron 1.5%. En el desglose, las manufacturas recuperaron su tendencia al alza (+2.9%), tras la caída registrada el mes previo (-0.9%). La fortaleza se concentró principalmente en el sector automotriz (6.2%), aunque la categoría de “otras” extendió su racha positiva. En contraste, los envíos agropecuarios y extractivos sufrieron caídas.

Por otra parte, las importaciones se contrajeron 2.8%. El rubro de bienes intermedios cayó 4.0%, lo que contrasta con el avance de las exportaciones manufactureras. Los bienes de capital también arrojaron números negativos. Finalmente, los bienes de consumo subieron 4.0%, revirtiendo con creces las pérdidas sufridas en mayo (-1.9 por ciento).