La riqueza del talento diverso: Lecciones del Mundial 2026

No hay duda, es parte de una estrategia intencional. Las selecciones de futbol han comprobado la ventaja de ampliar su universo de talento más allá de sus fronteras. Algunas lo han hecho porque no encontraban suficientes perfiles locales; otras porque entendieron que incorporar jugadores con trayectorias distintas podría hacerlas más competitivas.

Hay que ser honestos, no se trata de un acto de bondad, sino de una decisión estratégica.

El Mundial de Futbol 2026 es el mejor ejemplo, pues se trata del más diverso de la historia, no sólo porque es el que tiene el mayor número de selecciones compitiendo (48), sino porque 289 de los 1,248 futbolistas inscritos en el torneo (23%) representan a un país distinto al de su nacimiento.

Hay selecciones más evidentes que otras. Marruecos llegó a alinear a once jugadores nacidos fuera de su territorio; Cabo Verde construyó buena parte de su proyecto recurriendo a su diáspora, incluso el defensa Roberto Lopes recibió la invitación para representar al país a través de LinkedIn.

Francia, Alemania, España, Inglaterra, Países Bajos, Australia, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Argelia, Túnez, Escocia, República Democrática del Congo, Cabo Verde y Curazao tienen talento migrante entre sus seleccionados en el Mundial 2026. México cuenta con tres jugadores naturalizados –Álvaro Fidalgo (España), Julián Quiñones (Colombia) y Santiago Gimenez (Argentina)– y dos nacidos en Estados Unidos y con doble nacionalidad –Brian Gutiérrez y Obed Vargas–.

El fenómeno es tan evidente que la propia FIFA ha tenido que adaptarse. Durante años, un futbolista quedaba ligado para siempre a una selección tras disputar un partido oficial, hoy puede cambiar de representación bajo ciertos criterios.

Y aunque hoy la excusa es la Copa Mundial de Futbol 2026, esta discusión no pertenece únicamente al entorno deportivo.

Las empresas viven algo similar, pues hoy también compiten intensamente por talento calificado. También buscan ampliar su capacidad para innovar, resolver problemas y entender mercados cada vez más diversos. Y en este contexto, también enfrentan el reto de integrar personas con experiencias diversas.

Durante años se creyó que los equipos más sólidos eran aquéllos donde todos compartían una formación similar y tenían una manera parecida de hacer las cosas. Sin embargo, la evidencia apunta en otra dirección, pues la riqueza de un equipo no depende sólo del talento de sus integrantes, también depende de su diversidad, incluso en los equipos de alto desempeño.

De acuerdo con datos de McKinsey, las empresas con mayor diversidad étnica y cultural en sus equipos tienen 36% más probabilidades de superar a sus competidores en rentabilidad. Boston Consulting Group, en tanto, identificó que las organizaciones con liderazgos más diversos generan 45% de sus ingresos mediante innovación, frente al 26% de aquellas con equipos homogéneos.

Eso no significa que la diversidad garantice el éxito. Igual que en el futbol, reunir personas con trasfondos distintos no asegura mejores resultados per sé, la diferencia surge cuando existe una cultura capaz de convertir esas experiencias en una fortaleza compartida. De poco sirve incorporar talento diverso si al final se busca que todos piensen igual.

Quizá ahí surja una de las grandes enseñanzas que deja este Mundial. Las federaciones salieron a buscar talento diverso porque querían ser más competitivas; la FIFA terminó adaptándose a ello. Las empresas enfrentan hoy un desafío parecido. La pregunta ya no es si vale la pena incorporar perfiles distintos, es si están preparadas para aprovechar la riqueza que esa diversidad puede aportar.

Los equipos más fuertes rara vez son aquéllos donde todos recorrieron el mismo camino; la realidad se ha encargado de demostrar lo contrario. Su mayor fortaleza suele estar en reunir personas que aprendieron de maneras distintas, piensan diferente y, aun así, son capaces de jugar con el mismo objetivo en mente.