Mundial 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de dieciseisavos del jueves 2 de julio

La Copa del Mundo 2026 llega a su día 22 con ya pocos partidos para definir a quienes continuarán en esta justa deportiva en la fase de octavos de final.

La jornada comenzará con el enfrentamiento entre las selecciones de España y Austria, el cual será transmitido en México por televisión abierta.

Te compartimos los detalles de los partidos que se disputarán este jueves de julio como parte de la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que comenzó el pasado domingo y terminará el próximo viernes 3 de julio para conocer quiénes seguirán aspirando al trofeo de FIFA.

España vs. Austria

La selección española masculina de fútbol se enfrenta este jueves contra Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles a la 1:00 pm (tiempo del centro de México). Se trata de un partido en el que los de Luis de la Fuente quieren dejar atrás las dudas mostradas en la fase de grupos mostrando su mejor versión para así conseguir avanzar en una eliminatoria mundialista por primera vez desde 2010.

El arranque de Mundial no ha sido el esperado para la actual campeona de Europa, que no ha terminado de fluir pese a liderar el Grupo H con dos victorias --Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0)-- y un empate --Cabo Verde (0-0)--. Pero nada de eso importa a partir de ahora porque este jueves, y ante Austria, España empieza los duelos del todo o nada y dentro de esa presión es donde debe florecer la mejor España, la de los últimos dos años.

España podría aprovechar la fragilidad defensiva mostrada por Austria en lo que va de torneo para ganar confianza en ataque después del trabado partido ante Uruguay. El equipo dirigido por Ralf Rangnick ha encajado en todos los partidos disputados en esta Copa del Mundo --Jordania (1), Argentina (2) y Argelia (3)--, un hecho que ha complicado y de que manera su clasificación para las eliminatorias. De hecho, la lograrían con un gol 'in extremis' de Sasa Kalajdzic ante Argelia (3-3).

Eso sí, el ataque austriaco, que ha conseguido ver puerta en seis ocasiones en la fase de grupos, podría ser una buena piedra de toque para la sólida zaga española. Hasta el momento, el nivel defensivo mostrado por la selección española ha sido sobresaliente, siendo el único equipo junto a México que aun no ha encajado.

Posibles alineaciones de España y Austria:

España : Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal. Austria : A.Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X.Schlager; Sabitzer, Wanner, Schmid; y Gregoritsch.

: A.Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X.Schlager; Sabitzer, Wanner, Schmid; y Gregoritsch. Árbitro: Glenn Nyberg (SUE).

Estadio: SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos).

Fecha y hora: Jueves 2 de julio a la 1:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego España vs. Austria?

Este encuentro podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5, Canal 9 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

Portugal vs. Croacia

Las selecciones de Portugal y Croacia se enfrentan este jueves a las 5:00 pm (tiempo del centro de México), un encuentro marcado por el duelo de leyendas entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric, que lideran a una de las grandes candidatas al título, aunque con dudas, y a la última generación croata dorada que da sus últimos coletazos en un gran torneo, respectivamente.

Lusos y balcánicos protagonizan uno de los duelos más atractivos e igualados de la primera ronda de las eliminatorias directas de este Mundial. En juego, sobre el césped, el billete a octavos de final entre dos estilos consolidados, pero diferentes: el caudal ofensivo de la Portugal de Roberto Martínez y el oficio en bloque de la Croacia de Zlatko Dalic.

En el lado luso, euforia rebajada y expectativas enfriadas tras una fase de grupos algo gris, en lo que a fútbol se refiere. Los de 'Bob' Martínez sufrieron un sorprendente golpe de realidad en su estreno al empatar ante la RD del Congo (1-1). Después, se desquitaron con un triunfo contundente (5-0) sobre la debutante Uzbekistán, pero no dieron la talla en la última jornada con el liderato del Grupo K en juego, al empatar (0-0) frente a Colombia.

Por su parte, Croacia, que solo sucumbió ante Inglaterra (4-2) y venció a Panamá (0-1) y Ghana (2-1), arranca en su hábitat preferido: las eliminatorias a todo o nada en grandes torneos. El combinado ajedrezado es uno de los grandes ejemplos de competitividad y resiliencia, ya que en poco más de 30 años de independencia, han logrado, contando la actual, en cuatro de siete participaciones mundialistas, y en cuatro ocasiones en la Eurocopa desde 1996.

El combinado balcánico ha sido siempre, desde los tiempos de Davor Suker, un equipo difícil de batir, muy sólido y frío en momentos claves, además de disfrutar de jugadores que han marcado la diferencia en todos los sentidos. El último, el veterano Modric, camino de 41 años en septiembre y excompañero de 'CR7' en el Real Madrid, bandera de esta última generación dorada de Croacia que ha sido al menos semifinalista -fue subcampeón en 2018- en los dos últimos Mundiales.

Posibles alineaciones de Portugal y Croacia:

Portugal : Diogo Costa; Cancelo, Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Neto, Cristiano Ronaldo y Leao.

: Diogo Costa; Cancelo, Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Neto, Cristiano Ronaldo y Leao. Croacia : Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perisic; Modric, Kovacic; Vlasic, Baturina, Petar Sucic; y Budimir.

: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perisic; Modric, Kovacic; Vlasic, Baturina, Petar Sucic; y Budimir. Árbitro: Espen Eskas (NOR).

Estadio: BMO Field de Toronto (Canadá).

Fecha y hora: Jueves 2 de julio a la 5:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego Portugal vs. Croacia?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Suiza vs. Argelia



Las selecciones de Suiza y la de Argelia se juegan este jueves seguir con vida en el Mundial 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver (Canadá), un duelo sin margen de error en el que el ganador avanzará a octavos para enfrentarse al vencedor del Colombia-Ghana.

El equipo de Murat Yakin terminó primero del Grupo B y además lo hizo invicto, después de empatar en el estreno ante Catar (1-1) y encadenar dos victorias de peso frente a Bosnia y Herzegovina (4-1) y Canadá (2-1), en ambos casos mostrando una versión cada vez más sólida y vertical.

Argelia, mientras tanto, comparece en los cruces desde un camino más accidentado pero también más emocional. Los de Vladimir Petkovic fueron una de las mejores terceras clasificadas del torneo tras arrancar con una dura derrota ante Argentina (3-0), reaccionar con una victoria imprescindible frente a Jordania (1-2) y sellar el pase en un espectacular y agónico empate contra Austria (3-3).

Ese último encuentro resumió bastante bien el carácter de los norteafricanos. Argelia remontó dos veces, llegó incluso a verse clasificada con un gol de Riyad Mahrez ya en el descuento, pero Sasa Kalajdzic empató en la última jugada. El resultado permitió avanzar a ambas selecciones y dejó la imagen de un equipo que sufrió mucho atrás pero que nunca dejó de creer.

Posibles alineaciones de Suiza y Argelia

Suiza : Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Manzambi; Vargas, Ndoye y Embolo.

: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Manzambi; Vargas, Ndoye y Embolo. Argelia : Benbout; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri; Bentaleb, Aouar, Maza; Mahrez, Chaïbi y Gouiri.

: Benbout; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri; Bentaleb, Aouar, Maza; Mahrez, Chaïbi y Gouiri. Árbitro: Falcón Pérez (ARG). / Estadio: BC Place Stadium, Vancouver (Canadá).

Fecha y hora: Jueves 2 de julio a la 9:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde se podrá ver el juego Suiza vs. Argelia?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

(Con información de Europa Press).