Actividad fabril se aleja de su máximo de cuatro años

La actividad manufacturera en Estados Unidos se desaceleró en junio después de alcanzar un máximo de cuatro años en el mes anterior, probablemente a medida que se desvaneció parte del impulso de las empresas que adelantaron pedidos para evitar la escasez y los precios más altos causados por el conflicto de Medio Oriente.

A pesar de la moderación reportada por el Instituto de Gestión de Suministros el miércoles, el sector manufacturero siguió respaldado por un auge de la inversión en Inteligencia Artificial (IA). Más fabricantes en la encuesta de ISM dijeron que estaban contratando, y la proporción que menciona la guerra liderada por Estados Unidos con Irán y la volatilidad de los precios como un problema para sus empresas disminuyó notablemente a partir de mayo.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego, y la tregua ha hecho retroceder los precios del petróleo a niveles anteriores a la guerra.

“La avalancha de actividad destinada a adelantarse a las interrupciones de la cadena de suministro vinculadas al conflicto en el Medio Oriente mostró signos de desvanecerse en junio”, dijo Oliver Allen, senior estadounidense, economista de Pantheon Macroeconomics. “Pero el panorama general es que el sector manufacturero todavía parece gozar de relativamente buena salud”

El ISM dijo que su PMI manufacturero cayó a 53.3 el mes pasado desde 54.0 en mayo, la lectura más alta desde mayo del 2022. Una lectura superior a 50 indica una expansión del sector manufacturero, que representa 9.4% de la economía. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el PMI se mantendría sin cambios en 54.0.

Aun así, la manufactura ha crecido durante seis meses consecutivos a medida que el gasto en IA mitigó parte del impacto del conflicto en las fábricas. Catorce industrias informaron crecimiento el mes pasado, incluidos equipos, electrodomésticos y componentes eléctricos, maquinaria, fábricas textiles, metales primarios, así como productos informáticos y electrónicos.