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La bolsa de Seúl cae más de 4% arrastrada por el sector tecnológico

Los mercados asiáticos llevan semanas inmersos en una ola de preocupación sobre el auge de la inteligencia artificial, la posible valoración desproporcionada de las empresas de esa industria y los altos costos de su desarrollo.

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Alrededor de la 01:25 GMT, el índice Kospi cedía un 4.4% hasta los 7,935.51 puntosFoto: AFP

AFP

La bolsa de Seúl se desplomó más de un 4% este jueves, a medida que las empresas tecnológicas prolongan una ola de ventas que ha golpeado duramente al sector en las últimas semanas.

Alrededor de la 01:25 GMT, el índice Kospi cedía un 4.4% hasta los 7,935.51 puntos, mientras los gigantes de los semiconductores Samsung y SK hynix, que este año han llevado al mercado a múltiples máximos históricos, registraron caídas cercanas al 7%.

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