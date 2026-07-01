La bolsa de Seúl cae más de 4% arrastrada por el sector tecnológico

La bolsa de Seúl se desplomó más de un 4% este jueves, a medida que las empresas tecnológicas prolongan una ola de ventas que ha golpeado duramente al sector en las últimas semanas.

Alrededor de la 01:25 GMT, el índice Kospi cedía un 4.4% hasta los 7,935.51 puntos, mientras los gigantes de los semiconductores Samsung y SK hynix, que este año han llevado al mercado a múltiples máximos históricos, registraron caídas cercanas al 7%.

Los mercados asiáticos llevan semanas inmersos en una ola de preocupación sobre el auge de la inteligencia artificial, la posible valoración desproporcionada de las empresas de esa industria y los altos costos de su desarrollo.