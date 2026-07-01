La OPEP+ podría elevar sus objetivos de producción

Es probable que los países productores de petróleo de la OPEP+ acuerden un nuevo aumento en sus objetivos de producción a partir de agosto cuando se reúnan el domingo, dijeron tres fuentes el miércoles, lo que aumentará la oferta en un momento de caída de los precios a medida que el Estrecho de Ormuz se reabre gradualmente.

Según las fuentes, el objetivo aumentará en unos 188,000 barriles diarios para agosto, la misma cifra que para junio y julio.

Siete miembros clave de la OPEP+, que agrupa a la OPEP y a productores aliados como Rusia, aumentaron sus cuotas de producción entre abril y julio en casi 800,000 barriles diarios.

Sin embargo, la guerra con Irán ha provocado una fuerte caída en la producción de sus miembros clave. La producción de la OPEP+ descendió a 33.13 millones de barriles diarios en mayo, según datos de la OPEP, frente a los 42.77 millones de barriles diarios de febrero.

Aun así, los precios del petróleo han vuelto a los niveles previos a la guerra, presionados por la disminución de las importaciones chinas, el aumento de las exportaciones de productores fuera de Medio Oriente, una liberación récord de reservas estratégicas coordinada por la Agencia Internacional de Energía y el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, que contribuyó a aliviar las preocupaciones sobre el suministro.

La semana pasada, fuentes informaron a Reuters que Irak , el segundo mayor productor de la OPEP después de Arabia Saudita y uno de sus cinco miembros fundadores, había considerado abandonar el grupo si no se le permitía aumentar significativamente su producción de petróleo.

Posteriormente, funcionarios en Bagdad declararon que apoyaban una reevaluación de las cuotas de producción de la OPEP para que reflejaran mejor las condiciones de los Estados miembros.

Los siete productores —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajstán y Omán— están aumentando la producción como parte de una reducción gradual del recorte de suministro de 1.65 millones de barriles diarios acordado en 2023, cuando el grupo todavía incluía a los Emiratos Árabes Unidos.

Los Emiratos Árabes Unidos abandonaron la alianza a finales de abril porque querían alinear su capacidad más estrechamente con su producción, libres de las restricciones de producción impuestas por el grupo.

La OPEP+ está llevando a cabo una revisión de la capacidad de producción de sus miembros para utilizarla como referencia para las líneas de base de producción de 2027, a partir de las cuales se establecen las cuotas.

Según cálculos de Reuters, a partir de agosto, los siete países tendrán que devolver al mercado 379,000 barriles diarios del corte original, teniendo en cuenta la salida de los Emiratos Árabes Unidos a partir del 1 de mayo.

Eso significaría que el grupo revertiría el resto del recorte para finales de septiembre si continúa haciéndolo al mismo ritmo.

A la baja

Los precios del petróleo cayeron más del 1% el miércoles a sus niveles más bajos desde marzo, ya que el optimismo sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán disipó las preocupaciones sobre el suministro después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que las conversaciones en Catar habían ido bien.

Los futuros del Brent cerraron con una caída de 1.38 dólares, o 1.89%, a 71.57 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense perdió 92 centavos, o 1.32%, a 68.58 dólares el barril. Ambos índices de referencia cerraron en sus niveles más bajos en cuatro meses.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación cayó 6.10% o 4.10 dólares a 63.10 dólares el barril.

“Las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente en Catar se perciben como positivas, lo que ha permitido que los precios sigan bajando”, declaró Ole Hansen, analista de Saxo Bank.