Mundial 2026: calendario y cruces de los dieciseisavos de final

Con la fase de grupos concluida, el Mundial de 2026 entra este domingo a su primera ronda de eliminación directa con el arranque de los dieciseisavos de final, instancia en la que 32 selecciones buscarán mantenerse con vida en un torneo que, por primera vez, reúne a 48 equipos. La actividad se extenderá del 28 de junio al 3 de julio y definirá a los 16 países que avanzarán a octavos de final.

El calendario contempla tres partidos diarios, con excepción de este domingo, cuando solo se disputará el duelo entre Sudáfrica y Canadá. Entre los enfrentamientos más atractivos de la ronda destacan México frente a Ecuador, Brasil contra Japón, Alemania ante Paraguay, Francia frente a Suecia, España contra Austria y Argentina ante Cabo Verde, además del choque entre Portugal y Croacia.

Una vez concluida esta fase, los octavos de final se jugarán del 4 al 7 de julio; los cuartos de final, del 9 al 11; las semifinales, el 14 y 15 de julio; el partido por el tercer lugar será el 18 de julio y la gran final está programada para el 19 de julio en el estadio MetLife, en Nueva York/Nueva Jersey.