El fallido reequilibrio de China

NEW HAVEN — Los esfuerzos de China por reequilibrar su economía han sido un rotundo fracaso. Casi dos décadas después de que el ex primer ministro Wen Jiabao lamentara la excesiva dependencia de la economía china del crecimiento impulsado por la inversión y las exportaciones, el problema ha empeorado considerablemente. La falta de un reequilibrio significativo impulsado por el consumo implica una mayor dependencia de estas fuentes de actividad económica obsoletas, lo que plantea interrogantes cruciales para China y el resto del mundo.

Como primer economista occidental en destacar la perspectiva china sobre la necesidad de tal reequilibrio, me entristece especialmente escribir estas palabras. Recuerdo estar sentado en una sala de reuniones en Pekín en marzo de 2007, viendo la conferencia de prensa de Wen tras la conclusión de la Asamblea Popular Nacional. Éramos un pequeño grupo, entre ellos algunos altos funcionarios chinos, cuando Wen pronunció su ahora famosa crítica a la estructura económica de China. Si bien parecía sólida en apariencia, advirtió, la economía se estaba volviendo cada vez más “inestable, desequilibrada, descoordinada e insostenible”.

Se escuchó un murmullo de asombro entre los funcionarios chinos presentes en la sala, quienes tradujeron las declaraciones del primer ministro y subrayaron su importancia, presagiando un intenso debate en el ámbito político del país. Regresé a mi habitación de hotel y escribí mi primer artículo sobre la necesidad de reequilibrar la economía china, que sirvió de base para mi testimonio ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos casi dos semanas después.

Hice hincapié en la nueva urgencia que sentía China por cambiar su modelo de desarrollo, pasando de la inversión y las exportaciones a un crecimiento impulsado por el consumo. Subrayé los demás cambios estructurales que este cambio implicaría: el paso de la manufactura a los servicios y de la absorción del ahorro excesivo, lo que reduciría el superávit por cuenta corriente y financiaría una red de seguridad social más amplia. Interpreté las “cuatro in” de Wen, como las denominé posteriormente, como una señal importante del liderazgo chino sobre su disposición a hacer lo necesario para reequilibrar la economía. Estaba convencido de que era cuestión de tiempo.

Pero ya es hora de afrontar la realidad. Las ventas minoristas de China cayeron un 0.6% interanual en mayo de 2026, un descenso inesperado tras un anémico aumento del 0.2% en abril, y la primera caída mensual en tres años y medio. Mientras tanto, la última lectura del consumo de los hogares como porcentaje del PIB es de tan solo el 39.9%, prácticamente idéntica al nivel de 2005 (39.8%), que Wen tenía en mente cuando lamentaba los “cuatro unos” a principios de 2007. Dado que la última lectura corresponde a 2024, y que el consumo chino mostró una debilidad continua en 2025 y principios de 2026, hay buenas razones para creer que la proporción actual del consumo de la economía ha caído por debajo del punto de referencia de Wen de 2005.

Se han propuesto varias explicaciones para este resultado: una prolongada crisis inmobiliaria, la baja participación de los ingresos familiares en el mercado, las secuelas de la COVID-19, los cambios demográficos y el alto desempleo juvenil. Mi explicación favorita siempre ha sido la insuficiencia de la red de seguridad social, que fomenta el ahorro precautorio impulsado por el miedo, lo que, a su vez, limita el consumo discrecional. Si bien todos estos factores podrían estar influyendo, el exceso de ahorro precautorio es, en mi opinión, el impedimento estructural a largo plazo más importante para la demanda de los consumidores chinos.

Sea cual sea la explicación, estos acontecimientos no han pasado desapercibidos para los altos dirigentes chinos. El presidente Xi Jinping enfatizó recientemente la importancia estratégica de impulsar la demanda interna, algo que también destacó el informe de trabajo del primer ministro Li Qiang de marzo de 2026. Lamentablemente, esta prioridad se ha repetido tantas veces en las últimas dos décadas que ha perdido toda credibilidad. Si bien es alentador que el Consejo de Estado de China haya flexibilizado recientemente algunas restricciones del hukou, facilitando así el acceso de los trabajadores migrantes al seguro social, se necesita mucho más para reducir la inseguridad de los hogares y romper el ciclo de promesas incumplidas.

Algunos descartan el fracaso del reequilibrio impulsado por el consumo en China como un espejismo estadístico, especialmente porque supuestamente excluye el apoyo gubernamental a las “transferencias sociales en especie”, como la educación, la atención médica, los servicios culturales y los alimentos subsidiados. Si bien esta afirmación puede tener cierta validez técnica, no cambia el resultado final: el consumo de los hogares como porcentaje del PIB chino —ya sea ajustado o no— no es mayor hoy que cuando Wen Jiabao llamó la atención sobre el tema por primera vez.

Esta inercia tiene dos implicaciones preocupantes. En primer lugar, el pueblo chino sigue al margen. El Estado, las empresas estatales y las compañías privadas continúan acaparando una parte desproporcionada de los frutos del desarrollo económico chino. Esto pone en entredicho las perspectivas de crecimiento continuo de la clase media, considerada durante mucho tiempo la principal beneficiaria de la prosperidad en la República Popular China.

En segundo lugar, el consumo inferior al promedio sugiere que China seguirá dependiendo de las exportaciones y la inversión para impulsar el crecimiento, especialmente de las “nuevas fuerzas productivas de calidad” impulsadas por la tecnología que Xi Jinping continúa destacando. Sí, China estableció una meta de crecimiento del PIB más baja del 4.5-5% para 2026, aproximadamente la mitad de la espectacular trayectoria de crecimiento del 9.3% de 1980 a 2020. Pero con la participación de China en el PIB mundial (en términos de paridad de poder adquisitivo) casi diez veces mayor que en 1980, sus exportaciones ahora tienen un impacto mucho mayor en el PIB mundial. Según algunas estimaciones, la participación de China en la manufactura mundial (en términos de valor agregado) aumentará de alrededor del 30% actual a un asombroso 45% para 2030. Es poco probable que el resto del mundo sea receptivo a tal resultado, lo que amplía las perspectivas de proteccionismo antichino, desde Estados Unidos hasta Europa .

Puede que Wen Jiabao sea el primer ministro olvidado de China, pero la contradicción que puso de manifiesto en 2007 —el crecimiento sin reequilibrio— sigue siendo el mayor desafío macroeconómico del país. Llevo años advirtiendo sobre esto. Y ahora, en medio de tanta expectación sobre el ascenso global de China, su incapacidad para abordar sus imperativos de reequilibrio bien podría convertirse en su talón de Aquiles.

El autor

Stephen S. Roach, profesor de la Universidad de Yale y expresidente de Morgan Stanley Asia, es autor de Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) y Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).

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