Google pagará 1,970 millones de dólares a Klarna

Un tribunal sueco determinó que el gigante tecnológico estadounidense Google deberá pagar a la fintech sueca Klarna una indemnización de 1,970 millones de dólares por daños y perjuicios luego de ganar el caso antimonopolio en el que se alegaba que la empresa con sede en California había incurrido en prácticas anticompetitivas.

PriceRunner, una unidad de comparación de precios de Klarna, demandó en 2022 a Google ante el Tribunal de Patentes y Mercados de Estocolmo, al considerar que la subsidiaria de Alphabet estaba dando un trato preferencial a su propio servicio de comparación de precios en sus resultados de búsqueda.

Google dijo que en 2017 realizó cambios en los anuncios de Shopping, el servicio de comparación de precios de la compañía, los cuales generaron un crecimiento para los servicios de comparación de precios que operan en el continente europeo.

Las matriculaciones de Tesla aumentaron en varios mercados europeos en junio, según datos publicados el miércoles, lo que prolonga la recuperación de las ventas regionales del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos de cara a su informe de entregas del segundo trimestre.

Las matriculaciones de Tesla crecieron 39% en Dinamarca, 56% en Suecia y 43% en Portugal e Italia, según bilstatistik.dk, Mobility Sweden, ACAP y el Ministerio de Transporte italiano. En Francia, se duplicaron con creces, según la asociación del sector automotor PFA. El crecimiento fue menos pronunciado en España, con 5.6%, según datos de ANFAC.

Este repunte se produce tras un periodo de debilidad para Tesla en Europa, donde perdió cuota de mercado el año pasado a medida que las marcas chinas ganaban terreno.

Sony anunció que dejará de producir discos físicos para los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation a partir de enero de 2028, lo que supone un cambio total hacia la distribución digital, a medida que las compras siguen desplazándose al ámbito online.

Las descargas digitales representaron 80% de las ventas de software de juegos completos de Sony en el ejercicio fiscal 2025, según la empresa, lo que refleja una tendencia hacia la compra de juegos digitales.

La empresa japonesa de entretenimiento y tecnología ha indicado que los nuevos títulos de PlayStation que salgan al mercado a partir de enero de 2028 se venderán a través de la PlayStation Store y de los distribuidores únicamente en formato digital.

El cambio no se aplicará a los juegos ya lanzados, o cuyo lanzamiento en disco ya esté programado, antes de esa fecha.

La competitividad portuaria depende de inversiones constantes. Hutchison Ports TIMSA, bajo la dirección de Jorge Magno Lecona, dio un paso en esa dirección con una inversión superior a 70 millones de pesos para incorporar dos grúas eléctricas tipo Rubber Tyred Gantry Crane (e-RTG) al Puerto de Manzanillo.

Cada equipo tiene capacidad para levantar 45 toneladas y permitirá mejorar la eficiencia, productividad y seguridad en el manejo de contenedores.

La decisión llega en un momento de fuerte crecimiento para el principal puerto del Pacífico mexicano.

Según ASIPONA Manzanillo, durante 2025 movilizó 3.89 millones de TEUs y en el primer trimestre de 2026 superó 1 millón.

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