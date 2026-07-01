Wall Street cayó por la baja de las tecnológicas

Las bolsas estadounidenses cerraron el miércoles con leves pérdidas, debido al descenso de las acciones tecnológicas, pero un alza de los títulos de Meta Platforms aportó algún apoyo, junto con los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien señaló que los riesgos de inflación se habían atenuado.

El promedio industrial Dow Jones perdió 0.02% a 52,306.22 unidades, el S&P 500 bajó 0.21% a 7,483.40 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 0.66% a 26,040.03 enteros.

Los indicadores, que vienen de su mejor segundo trimestre desde 2020, cayeron por primera vez en tres días. Particularmente el Dow dejó atrás la oportunidad de renovar su máximo histórico, el cual tocó en el intradía.

Warsh también dijo que se mantendrá firme en el objetivo de inflación del 2% del banco central estadounidense y que “decepcionará” a cualquiera que espere una política monetaria laxa, pese a los llamamientos del presidente Donald Trump a recortar las tasas de interés.

Los operadores redujeron ligeramente sus expectativas de alzas de tasas tras las declaraciones de Warsh, pero siguen esperando al menos una subida este año.

Las acciones de Meta se dispararon después de que Bloomberg News informó de que la empresa está desarrollando un negocio en la nube para vender el exceso de capacidad informática de IA.

“Esto parece ser algo que probablemente seguirá beneficiando a la acción”, dijo Tim Ghriskey, estratega senior de Carteras de Ingalls & Snyder.

“Los inversionistas siguen de cerca las negociaciones entre Washington e Irán y se mantienen cautos, sobre todo ante la proximidad de un largo fin de semana festivo en Estados Unidos”, señaló Ghriskey.

El jueves se publicará el informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos y Wall Street cerrará el viernes por la festividad del 4 de julio.

Bolsas mexicanas ganaron

El mercado bursátil de México pasó de plano a positivo en la primera sesión de remates de julio, incorporando datos económicos, perspectivas de analistas y actualizaciones comerciales.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 0.42% a 67,247.79 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores subió 0.52% a 1,351.05 enteros. Las canastas accionarias presentaron su tercera alza en cinco días.

El mercado asimiló que la entrada de remesas a México aceleró en mayo a su segundo mejor ritmo en 18 meses, apoyadas en un efecto estacional y pese a venir de una tendencia de debilidad.

Por otro lado, los analistas privados mejoraron su estimado de inflación para el cierre de 2026, de acuerdo con la encuesta de Banco de México, a la vez que mantuvieron sus pronósticos de crecimiento económico para este año y el siguiente.

En el ámbito comercial Estados Unidos cumplió con lo esperado al no solicitar la renovación por 16 años más del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC). La revisión programada para este 1 julio estaba incluida en el T-MEC desde su firma y tanto México como Canadá habían informado su deseo de revalidar el tratado. Ahora el tratado va a entrar en una fase inédita que durará al menos 10 años y en la que deberán encontrarse los tres países de forma anual para discutir una potencial renovación.

La nómina privada ADP mostró la segunda menor generación de empleo para un junio en seis años, con lo que quedó debajo de lo esperado.

Del lado de emisoras, TelevisaUnivision registró una audiencia de 35.3 millones de personas durante el partido del Mundial de Futbol de la ronda de dieciseisavos de final entre las selecciones de México y Ecuador.